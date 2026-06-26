CTP, verdict după mutarea cu Siegfried Mureșan împotriva lui Sorin Grindeanu: Un reflector i se pune acum președintelui pe față

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, vineri, cea mai recentă mișcare făcută pe plan politic pentru deblocarea crizei guvernamentale, după ce liderii PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru a forma un viitor guvern minoritar de dreapta.

„Iată că președintele N. Dan se află, în fine, în fața unei alegeri turnesol, pe care nu o mai poate evita, amâna, tărăgăna: guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier, cârdășit cu AUR în Parlament, sau guvern minoritar PNL, USR, UDMR, premier Siegfried Mureșan, pe care AUR nu îl va vota și nici susține în veci”, a scris CTP, într-un mesaj pe Facebook, după anunțul făcut de PNL, USR și UDMR.

„Un reflector i se pune acum președintelui pe față”, a adăugat gazetarul.

Liderii PNL, USR și UDMR au anunțat vineri că îl propun pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României pentru a conducere un Guvern minoritar de dreapta.

Vicepreședintele liberal, ales în conducerea partidului duminica trecută, este contrapropunerea la decizia PSD, care îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Siegfried Mureşan a declarat că are experienţă în ceea ce priveşte „urgenţele României” şi că vrea un guvern „pro-european prin acţiune, nu prin declaraţii”.

„Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR”, a adăugat vicepreședintele PNL.

Social-democrații nu vor accepta „soluția Siegfried Mureșan – premier” propusă de PNL, USR și UDMR și nu agreează rotativa pe care ar dori-o foștii parteneri de guvernare, au declarat pentru HotNews surse din PSD.

La scurt timp după ce liberalii, useriștii și cei din UDMR au decis susținerea lui Mureșan, deputata PSD Diana Tușa i-a acuzat, într-o postare pe Facebook, că, „în fapt, nu vor un alt guvern, nu vor soluții”.