Cristian Tudor Popescu spune că Nicușor Dan este „mielul blând”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan după decizia autorităților române privind expulzarea consulului rus de la Constanța, în contextul dronei prăbușite pe blocul din Galați, și pune o întrebare incomodă despre declarația recentă oferită de șeful statului postului BBC.

„Dacă drona dovedită a Rusiei, care se ducea în treaba ei, să omoare femei și copii ucraineni, a fost deviată spre femeile și copiii din Galați de o lovitură antiaeriană a armatei Ucrainei, după cum a declarat publicației BBC președintele Dan, fără să aducă vreo dovadă, atunci de ce mai expulzăm consulul rus?”, a scris Cristian Tudor Popescu, într-o scurtă postare publicată pe pagina lui de Facebook.

„Ca să ia voturi dl. Dan și de la românii proeuropeni, și de la românoșii antiUcraina și antiUE? Cu prețul alimentării ultimei teorii a conspirației, cum că Ucraina a împins drona în România ca să ne bage în război?”, și-a încheiat gazetarul mesajul din mediul online, intitulat „Mielul blând suge la două oi”.

Sâmbătă, într-un interviu telefonic acordat BBC, președintele Nicușor Dan a spus că măsura închiderii consulatului de la Constanța „reprezintă un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri”.

„Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, a continuat șeful statului. Întrebat de reporterul BBC care ar fi, concret, aceste măsuri pe care le-ar lua România, în cazul în care astfel de incursiuni cu drone rusești continuă, Nicușor Dan a spus: „Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic”.

Vineri, președintele a anunțat închiderea Consulatului rus de la Constanța, catalogând incidentul legat de prăbușirea dronei rusești pe blocul din Galați drept „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, după o ședință CSAT, pe care a convocat-o.

Politolog ucrainean, critici la adresa lui Nicușor Dan

Declarațiile șefului statului au fost criticate și de către Anton Shekhovtsov, unul dintre cei mai cunoscuți politologi și specialiști în științe politice din Ucraina.

Într-un mesaj publicat duminică noapte pe pagina lui de Facebook, Shekhovtsov a scos în evidență un comentariu al lui Nicușor Dan legat de atacul rusesc împotriva Ucrainei care a dus la căderea respectivei drone în Galați, în urma impactului două persoane fiind rănite.

Președintele a spus că situația din regiune este periculoasă și a subliniat că „a devenit periculoasă pentru cetățenii români”. „Iar atunci când rușii vizează localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă răniți în rândul cetățenilor români”, a adăugat Nicușor Dan.

„O, wow. Președintele României, Nicușor Dan, le cere rușilor să fie mai preciși atunci când țintesc Ucraina. Nu am cuvinte”, a comentat Anton Shekhovtsov.

Într-un mesaj separat pe care l-a publicat luni, politologul ucrainean a criticat și afirmația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia drona rusească a căzut pe blocul din Galați după ce a fost lovită de apărarea antiaeriană a Ucrainei și s-a abătut de la traseu. Președintele a reluat această afirmație în interviul pentru BBC, după ce a spus-o și în comentariile făcute la scurt timp după incident.

„Te întrebi de unde a obținut Dan această informație, în primul rând. Dar cred că știu ce s-a întâmplat. O dronă rusească a lovit săptămâna trecută un bloc de apartamente din România, rănind două persoane. În consecință, în România a apărut o dezbatere privind dacă acest incident ar justifica consultări în baza Articolului 4 al NATO”, a spus Shekhovtsov.

„În condițiile în care NATO se confruntă cu momente dificile din cauza lipsei de încredere în Statele Unite, aliații României probabil l-au sfătuit pe Dan să nu activeze Articolul 4, deoarece acest lucru ar fi creat îngrijorare în întreaga Europă înaintea unui summit NATO imprevizibil de la Ankara, din iulie, iar el a fost de acord”, a speculat politologul ucrainean.