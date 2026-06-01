Politolog ucrainean, după interviul lui Nicușor Dan la BBC: „Nu am cuvinte”

Anton Shekhovtsov, unul dintre cei mai cunoscuți politologi și specialiști în științe politice din Ucraina, a atras atenția asupra mai multor comentarii făcute de președintele Nicușor Dan în interviul acordat BBC în weeekend, după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc din Galați.

Anton Shekhovtsov este politolog, academician și scriitor ucrainean, cunoscut mai ales pentru lucrările sale despre dreapta radicală europeană și, în special, despre conexiunile acesteia cu Rusia. Este editorul seriei de cărți „Explorations of the Far Right” și membru în consiliul editorial al revistei „Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies”.

Într-un mesaj publicat duminică noapte pe pagina sa de Facebook, Shekhovtsov a scos în evidență un comentariu al președintelui român legat de atacul rusesc împotriva Ucrainei care a dus la căderea unei drone pe un bloc de apartamente din Galați, vineri, rănind două persoane.

Nicușor Dan a spus că situația din regiune este periculoasă și a subliniat că „a devenit periculoasă pentru cetățenii români”.

„Iar atunci când rușii vizează localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă răniți în rândul cetățenilor români”, a adăugat el.

„O, wow. Președintele României, Nicușor Dan, le cere rușilor să fie mai preciși atunci când țintesc Ucraina. Nu am cuvinte”, a comentat Anton Shekhovtsov.

Politologul ucrainean critică și o altă afirmație făcută de președintele Nicușor Dan

Într-un mesaj separat pe care l-a publicat luni, politologul ucrainean critică și afirmația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia drona rusească a căzut pe blocul din Galați după ce a fost lovită de apărarea antiaeriană a Ucrainei și s-a abătut de la traseu. Președintele a reluat această afirmație în interviul pentru BBC, după ce a spus-o și în comentariile făcute la scurt timp după incident.

„Contrar acuzațiilor președintelui României, Nicușor Dan, Ministerul Apărării Naționale al României nu a putut confirma că drona rusă care a lovit o clădire din România ar fi fost „deviată” accidental de la ținta sa din Ucraina de către apărarea aeriană a Ucrainei.

„Te întrebi de unde a obținut Dan această informație, în primul rând. Dar cred că știu ce s-a întâmplat. O dronă rusească a lovit săptămâna trecută un bloc de apartamente din România, rănind două persoane. În consecință, în România a apărut o dezbatere privind dacă acest incident ar justifica consultări în baza Articolului 4 al NATO”, susține Shekhovtsov.

Anton Shekhovtsov, FOTO: Pagina de Facebook a politologului

Anton Shekhovtsov crede că aliații României i-au recomandat președintelui să nu ceară activarea Articolului 4 al NATO

„În condițiile în care NATO se confruntă cu momente dificile din cauza lipsei de încredere în Statele Unite, aliații României probabil l-au sfătuit pe Dan să nu activeze Articolul 4, deoarece acest lucru ar fi creat îngrijorare în întreaga Europă înaintea unui summit NATO imprevizibil de la Ankara, din iulie, iar el a fost de acord”, speculează politologul ucrainean.

„Pentru a justifica decizia de a nu invoca Articolul 4, Dan a trebuit să minimalizeze public incidentul, prezentându-l efectiv ca pe un accident: drona rusă a fost lovită de apărarea aeriană ucraineană și a fost astfel deviată spre România. Fără intenție, fără Articolul 4”, continuă acesta.

„Dar Dan a trebuit totuși să transmită un mesaj puternic rușilor, de aici închiderea consulatului rus din Constanța și expulzarea unui consul rus. Dacă ar fi fost într-adevăr un accident, un astfel de răspuns nu ar fi fost justificat”, își încheie el mesajul.

Articolul 4 al Tratatului NATO prevede că „părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Polonia și Estonia au cerut ambele activarea Articolului 4 în luna septembrie a anului trecut, după ce drone, respectiv avioane de luptă rusești, le-au încălcat spațiul aerian.

Incidentul din Polonia a marcat totodată prima ocazie de la începerea războiului din Ucraina în februarie 2022 când un stat membru NATO a deschis focul pentru a doborî ținte rusești.

România a cerut activarea Articolului 4 în data de 24 februarie 2022, imediat după ce președintele rus Vladimir Putin a declanșat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei.

Ce a spus președintele Zelenski după incidentul cu drona rusească ce a căzut în Galați

Nicușor Dan a scris, duminică, pe Facebook, că „concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român” este că drona care a căzut pe blocul de locuințe din municipiul Galați, în noaptea de joi spre vineri, era una de proveniență rusească, de tip Geran-2.

Nicușor Dan spune că această concluzie a fost trasă „pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”.

El a publicat și fotografii cu rămășițele dronei și a precizat că raportul arată și că „marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani”.

„Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie. Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a adăugat Nicușor Dan.

În mesajul său postat pe Facebook, în care prezintă detalii din raport, Nicușor Dan nu menționează că traiectoria dronei s-a modificat după ce a fost lovită de mijloacele de apărare ale Ucrainei, cum declarase anterior.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulţumit duminică seară lui Nicuşor Dan pentru „claritate” şi chiar a distribuit pe reţelele de socializare precizările pe care acesta le-a oferit cu privire la drona rusească care a lovit un bloc din Galaţi.

„Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”, a transmis Zelenski, anunţând că Ucraina este pregătită să lucreze cu partenerii săi „pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii”.

Acesta a anunțat că „Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii – nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru România prietenoasă şi restul Europei”.