Cristian Tudor Popescu spune că nu Sorin Grindeanu conduce PSD și indică „gruparea mai puternică” din partid

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre ceea ce a descris drept „ascensiunea «AUR-ismului» din PSD” și susține că existența acestei tabere în formațiune a fost reliefată de avertismentul lui Claudiu Manda pentru miniștrii PSD.

„Era să zic PSD-ul lui Grindeanu…”, a afirmat CTP, joi, la TVR 1.

Întrebat dacă el consideră că PSD nu este partidul lui Sorin Grindeanu, gazetarul a spus că „nu” și a amintit de avertismentul transmis de secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda, către miniștrii social-democrați din Guvernul Luca Niculescu.

„E mai puternică gruparea asta «AUR-istă» din PSD”, a adăugat CTP, într-un interviu acordat postului public de televiziune.

Când a fost întrebat dacă se referă la Claudiu Manda, CTP a confirmat.

„Sigur că da. E mai puternică. Faptul că și-a asumat Manda acest pas, să îi amenințe el pe miniștrii PSD, bănuiesc că pe ceilalți nu poate, asta spune ceva despre ascensiunea grupării de la Craiova în PSD”, a continuat gazetarul.

„Ce se întâmplă acum cu Manda este ascensiunea «AUR-ismului» din PSD”

CTP susține că această tabără din PSD „se poate înțelege cu AUR mult mai bine”.

„Ce se întâmplă acum cu Manda este ascensiunea «AUR-ismului» din PSD, care se poate înțelege cu AUR mult mai bine”, a mai spus el.

Gazetarul a vorbit și despre situația AUR, partid despre care crede că va fi afectat de rezultatul alegerilor din SUA, unde democrații urmează să preia controlul asupra Congresului.

„Ce s-a întâmplat în America va avea repercusiuni în toată lumea – și în Europa, și în România. Până acum, Trump era un stâlp de susținere pentru AUR. Tot timpul se refereau la el ca la, de fapt, marele conducător al României, un fel de Ceaușescu, de nou Ceaușescu al României. Indiferent cine era președinte în România, de fapt domnul Trump e «împăratul» și «vizirul» său ar fi trebuit să fie domnul Călin Georgescu. Acum îi va fi mai greu AUR-ului fără Trump, care o să își vadă de propria-i supraviețuire”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.