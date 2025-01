Cristian Tudor Popescu vrea test psihiatric pentru Călin Georgescu: Suferă de delir de megalomanie mistică

Gazatarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat vineri pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, pe fondul noilor declarații făcute de acesta, arătând că România are o problemă în momentul de față prin faptul că pretendenții la funcția supremă în stat nu sunt „testați psihologic”. „Acesta este un delir de megalomanie mistică, de asta suferă acest om”, a spus jurnalistul, într-o intervenție telefonică la postul B1 TV.

„Avem o problemă în momentul de față, care nu știu dacă este reglementată, și anume participarea la alegerile prezidențiale sau, mă rog, la niște alegeri în România a unei persoane alienate mintal. Eu nu știu cum e reglementată această situație”, a afirmat gazetarul.

Ce a mai spus Cristian Tudor Popescu:

„ Omul acesta ar trebui supus unui test psihiatric, cum se face pentru a obține anumite funcții, posturi în România, trebuie să treci un test psihologic, chiar psihiatric. Asta este problema în clipa de față. Nu mai are sens să discut acum și să contracarez ce spune domnul Georgescu, pentru că, repet, este vorba despre o chestiune medicală din acest moment.

Există două milioane și ceva de oameni care l-au votat pe dl. Georgescu și probabil îl vor vota din nou, dar faptul că acești oameni sunt incapabili… Asta e, sunt două milioane și ceva de români care sunt incapabili să își dea seama ce consecințe ar avea ajungerea acestui nebun în fruntea României, șef al statului român.

Deci avem această problemă, eu nu știu cum este reglementată și cum poate fi rezolvată, dar ea există. Nu putem să spunem aici și să mai vorbim aici de democrație, să voteze oamenii… Nu! Când este vorba de un om nebun, el trebuie oprit.”

„Dl. Georgescu nu are probleme cu logica, dl. Georgescu are probleme patologice, nu logice. N-an cum să spun altceva, văzând această declarație, cum face el un canal, ca (Gheorghe Giorghiu) Dej, în anii ’50, ca (Nicolae) Ceaușescu – canalul Dunăre-Marea Neagră. Adică spune el să se facă un canal și se face, da?. Un astfel de proiect, să faci un canal direct între Marea Neagră și Marea Caspică, vă dați seama ce implicații geostrategice, politice, economice, financiare mondiale sunt acolo? Și îl face cine? – el, Georgescu. Acesta este un delir de megalomanie mistică, de asta suferă acest om. Un om care declară că într-un an de zile vor ajunge nemții să vină să lucreze în România, după ce ajunge el președinte, pentru că Germania va da faliment și România va fi motorul Europei într-un an de zile după ce ajunge el președinte, ce altceva poate fi?”, a punctat CTP.

Joi seară, Călin Georgescu a afirmat, la Metropola TV, că, în eventualitatea alegerii sale ca președinte, România va avea o populație de 30 de milioane, după întoarcerea celor din diaspora, și se va transforma în „motorul economic” al Europei.

„Cu 30 de milioane de români, vom fi motorul Europei. O să vină neamțul în România și o să ceară să lucreze și o să-i spunem «Ne pare rău, dar s-au ocupat locurile». Acum Germania este într-un prag groaznic economic”, a afirmat Georgescu, în emisiune.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis vineri să respingă recursul făcut de Călin Georgescu și Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, în procesul în care au contestat anularea alegerilor prezidențiale. Georgescu îi dăduse în judecată pe președintele Klaus Iohannis, Biroul Electoral Central şi mai multe instituţii, cerând anularea hotărârilor Biroului Electroral de reluare a alegerilor prezidențiale. Decizia de vineri a instanței supreme este definitivă.