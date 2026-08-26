Cristina Trăilă a demisionat din Guvern, la o zi după ce a fost pusă sub urmărire penală. Acuză „un scandal mediatic artificial”

Cristina Trăilă și-a depus demisia miercuri din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. În mesajul de pe Facebook în care anunță demisia, ea se declară „total nevinovată” și acuză că dosarul de la DNA are rolul de a afecta imaginea premierului.

Cristina Trăilă, fostă parlamentară PNL, a fost pusă marți sub urmărire penală de DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui, acuzat de procurorii anticorupție că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

„Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală”, a scris Trăilă pe Facebook.

„Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL”, a mai declarat Trăilă.

După ce Trăilă a fost pusă sub acuzare, premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că va lua miercuri o decizie privind menținerea sau nu în funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Premierul nu a exclus să fie audiat la rândul său de procurori în acest dosar.

De ce este acuzată Cristina Trăilă

Trăilă este cercetată pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite”, a anunțat DNA. Ea a fost audiată marți la DNA Iași. Procurorii nu i-au impus nicio măsură preventivă.

Procurorii o acuză că, la începutul lunii noiembrie 2025, Trăilă, „în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.”, potrivit comunicatului DNA.

Potrivit procurorilor, scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru Fănel Bogos și pentru societatea deținută de acesta, „constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.”

Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria, întâlnire menționată în dosarul DNA. Bolojan nu are nicio calitate în dosar.

După punerea sub acuzare, Barbu a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, dar susține că scopul întâlnirii nu a fost de a-l salva pe afacerist de problemele sale.