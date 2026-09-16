Cristina Trăilă, după audierile la DNA: Nu am nimic de ascuns. Procurorii s-au grăbit să mă considere suspectă

Cristina Trăilă, urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui, a declarat miercuri, după audierea la DNA Iași, că ea a solicitat să fie audiată „pentru că am vrut să clarific neînțelegerile și, în special, neconcordanțele” din dosar.

„Astăzi am solicitat să fiu audiată de procurori în dosarul de la Iași pentru că nu am nimic de ascuns și pentru că am vrut să clarific neînțelegerile și, în special, neconcordantele care rezulta din probatoriu administrat pana acum in dosar”, a scris fosta secretară generală adjunctă a Guvernului, pe pagina sa de Facebook.

Ea a mai spus că a răspuns „complet” la întrebările procurorului și că a pus la dispoziția anchetatorilor toate informațiile pe care le deține. Totodată, împreună cu avocații săi, a depus un „set consistent de înscrisuri care fac lumină asupra împrejurărilor cercetate”.

„Voi rămâne la dispoziția organelor de urmărire penală pentru orice alte întrebări sau clarificări vor considera necesare. Nu sunt vinovată și consider că am ajuns în această situație din cauza unor elemente pe care, sper eu, le-am clarificat astăzi. Procurorii s-au grăbit atunci când au apreciat că există motive pentru a mă considera suspectă”, a mai spus Trăilă.

Trăilă a acuzat și că „este profund nedrept” ca, după 26 de ani de activitate publică să-i fie afectată imaginea „fără existenta unor temeiuri neechivoce”.

„Vă asigur, însă, ca nu voi accepta ca numele meu să fie legat pe nedrept de lucruri pe care nu le-am făcut. Aflarea adevărului este esențială pentru actul de justiție, iar eu voi folosi toate mijloacele legale pentru ca adevărul să fie pe deplin clarificat”, a mai conchis Cristina Trăilă.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce Cristinei Trăilă

Procurorii DNA au anunțat, la finalul lunii august, urmărirea penală a Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului la acel moment, pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Ulterior, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcția de la Guvern.

Cristina Trăilă a fost al doilea politician liberal pus sub acuzare în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Primul liberal inculpat în acest dosar este fostul trezorier al PNL Mihai Barbu, pentru aceeași infracțiune.

DNA acuză că în 3-4 noiembrie 2025 Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, a sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, care era și lider al PNL Vaslui, de a-l înlocui din funcție pe directorul DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România.

„Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, spune DNA.

Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în acest dosar, în care este acuzat că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop a fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.