Cristina Trăilă, inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce a declarat la ieşirea de la DNA

Fosta secretară generală adjunct a Guvernului, Cristina Trăilă, a anunțat vineri, după audierea la DNA Iaşi, că a devenit inculpată în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, după ce anterior a avut calitatea de suspect, transmite Agerpres.

Cristina Trăilă a fost audiată din nou, vineri, la sediul DNA Iaşi, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care e acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență.

„E un demers absolut normal pe care îl crede procurorul. E aceeaşi infracţiune. Gândiţi-vă că eu am dat o declaraţie care a durat cinci ore, au mai fost încă patru declaraţii de martori aduşi de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci vom vedea mai departe”, a răspuns jurnaliştilor Cristina Trăilă, la ieşirea din sediul DNA Iaşi.

Totodată, fostul secretar general al Guvernului şi-a exprimat speranţa ca procurorii anticorupţie „să se edifice asupra adevărului în cauză”.

„Sunt lucruri care, cred eu, trebuie să le afle procurorul. Sper să se edifice asupra adevărului în cauză, deşi ştiţi bine, procurorul are propria părere. După cum bine ştiţi, justiţia o înfăptuieşte, după cum zice Constituţia, art 124, instanţa de judecată şi Înalta Curte. Ca atare, orice opinie o poate avea un procuror, o are şi un avocat. Ştiţi că avocatul are obligaţia de diligenţă, nu de rezultat. Aşa e şi în cazul procurorului, numai că atâta timp cât nu răspunzi din punct de vedere legal asupra opiniilor pe care le ai, e firesc să gândeşti în sensul acesta şi să existe un echilibru al armelor într-un astfel de proces. Cam atât ar fi de spus”, a mai declarat Cristina Trăilă.

Aceasta a răspuns jurnaliştilor că nu înţelege abordarea procurorului de caz.

„Deci complicitatea este o chestiune pe care, acum lăsaţi-mă să spun, ca avocat nici eu n-am înţeles-o în abordarea opiniei procurorului, pentru că susţin că e o opinie. Repet, justiţia se face de instanţa de judecată şi de Înalta Curte”, a precizat Cristina Trăilă.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce Cristinei Trăilă

Procurorii DNA au anunțat, la finalul lunii august, urmărirea penală a Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului la acel moment, pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Ulterior, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcția de la Guvern.

DNA acuză că în 3-4 noiembrie 2025 Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, a sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, care era și lider al PNL Vaslui, de a-l înlocui din funcție pe directorul DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România.

„Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, spune DNA.

Fănel Bogos este acuzat de fapte de corupţie pentru că a apelat la persoane din cercuri de influenţă, inclusiv de la nivelul administraţiei centrale, pentru a-l schimba din funcţie pe şeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă. Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este acuzat că i-a intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală.

La sediul DNA Iaşi au fost chemaţi zilele trecute, ca martori, şi prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, şi eurodeputatul Rareş Bogdan.