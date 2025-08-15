Critici din mediul de afaceri după măsurile din pachetul 2: „O Operațiune Fiscală Specială împotriva antreprenorilor și micilor companii”

Restricțiile pentru împrumuturile către acționari, transformarea automată a aporturilor de bani ai acționarilor în acțiuni și alte măsuri „vor face un SRL mai periculos decât o bombă cu ceasul stricat pentru acționari”, acuză antreprenorul Marian Hanganu, într-o postare pe Facebook în care cere demisia guvernului pentru măsurile publicate joi ca parte a pachetului 2 fiscal.

Marian Hanganu a activat de-a lungul carierei sale ca director de marketing și de vânzări în companii ca Siveco România, TotalSoft, Teamnet International, potrivit descrierii de pe Business-Mark. El numește măsurile drept „o operațiune fiscală specială”, o referire la modul cum Moscova evită cuvântul „război” și cataloghează invazia din Ucraina drept „o operațiune militară specială”.

„Jos Guvernul Bolojan! Mie unul mi-a ajuns. După ideea absolut imbecilă de a crește capitalul social la 8000 de lei la SRL-uri, acum vin cu asta, restricții pentru împrumuturile către acționari, transformarea automată a aporturilor de bani ai acționarilor în acțiuni și alte asemenea idei cretine care vor face un SRL mai periculos decât o bombă cu ceasul stricat pentru acționari”, a scris joi Hanganu într-o postare pe Facebook.

Marian Hanganu, ca anteprenor, fost implicat în companii de training și consultanță, dezvoltare software și recrutare în domeniul IT Foto: Facebook/ Marian Hanganu

Fost ministru: Nazare a preluat ideile „celui mai comunist dintre miniștrii PSD”

Măsurile sunt criticate și de către fostul ministrul de Finanțe Ionuț Popescu. „Credeam că ministrul Nazare înțelege câte ceva din ceea ce înseamnă antreprenoriat în România! Văd acum că vrea să preia complet niște idei total tâmpite, propovăduite de ani de zile de Florin Georgescu (n.r. actual viceguvernator BNR și fost ministru de Finanțe) dar pe care, pe bună dreptate, nu le lua nimeni în seamă”, a scris Popescu care a condus ministerul de Finanțe în guvernul Tăriceanu.

El acuză că prin noile măsuri guvernul vrea să „blocheze întreprinzătorul român de a-și mai împrumuta firma proprie”.

„Cazul ministrului Nazare arată, de fapt, situația dramatică în care a ajuns PNL: un ministru liberal, chipurile, a ajuns să-l aibă drept mentor (și să-i pună în aplicare ideile aberante) pe cel mai comunist dintre miniștrii PSD, pe Florin Georgescu! Asta e identitatea PNL astăzi!”, mai acuză Popescu.

Ionuț Popescu a fost ministru de Finanțe în perioada 2004-2005 în guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu Foto: Agerpres

„Vor provoca o criză economică fără precedent”

Demiterea lui Nazare este cerută și de antreprenorul Marian Hanganu care spune că și USR trebuie să iasă de la guvernare dacă pachetul este votat în Parlament.

„Pachetul 2 era prevăzut să conțină măsuri de scădere a cheltuielilor publice, dar văd că este o Operațiune Fiscală Specială împotriva antreprenorilor și micilor companii din România. Nu am cum să mai susțin asemenea imbecili. Oamenii ăștia vor provoca o criză economică fără precedent în România dacă sunt lăsați să legifereze ideile astea sovietice”, acuză Hanganu.

Ce măsuri sunt discutate

Firmele care au valoarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris vor mai putea acorda dividende doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege, iar împrumuturile acordate de acționari/asociați firmelor în această situație vor fi convertite în acțiuni, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.

Firmele care distribuie dividende trimestriale, nu vor putea acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor.

Toate măsurile din pachetul 2: