Critici după un interviu cu Cristela Georgescu. Reacția soției politicianului și precizările publicației

Interviul lui Marius Tucă cu Cristela Georgescu, difuzat marți seară pe canalul de YouTube al publicației Gândul, a generat critici în mediul online din partea simpatizanților fostului candidat la prezidențiale, după ce dialogul a putut fi urmărit doar contra cost, scrie Pagina de Media.

La câteva minute de la începerea interviului live, pe pagina de YouTube a Gândul, urmăritorii au fost înștiințați că pot vedea transmisiunea doar dacă plătesc un abonament. Prețul este de 14,99 lei pe lună.

Momentul a fost relatat pe TikTok de susținători ai Cristelei Georgescu:

„După cinci minute îmi apare mesajul ăsta: «Disponibil doar pentru membri». Cum adică? Până acum am urmărit zeci de emisiuni pe Gândul fără să trebuiască să fiu membru. Să plătesc ceva ca să pot vedea emisiunea în continuare? Bă, vouă nu vă e ruşine puţin aşa?”, a spus utilizatoarea AndreEA, care are peste 364.000 de urmăritori pe platformă.

Ea a continuat spunând că dacă soția lui Călin Georgescu ar fi știut că Gândul „face măgăriile astea”, nu ar mai fi mers la emisiunea lui Marius Tucă.

Ce spune Cristela Georgescu

După reacțiile din online, Cristela Georgescu a publicat pe pagina ei de Facebook un mesaj în care face „câteva clarificări” legate de interviul oferit lui Marius Tucă.

„1. Am acceptat invitația la această emisiune cu bună-credință, fără să mi se comunice sau să cunosc vreo condiționare prealabilă de natură financiară sau legată de audiență.

2. Nu am convenit sub nicio formă aspecte de ordin financiar pentru prezența mea la emisiune.

3. Nu am fost informată, înainte, în timpul sau după emisiune, de către echipa care m-a invitat, despre vreo condiționare financiară privind difuzarea dialogului.

4. Am aflat despre sistarea difuzării și restricționarea accesului la emisiune doar pentru abonați abia la ieșirea din clădirea redacției, de la echipa care mă însoțea.

5. Consider, ca principiu, că situația extrem de dificilă prin care trece familia noastră nu trebuie speculată de nimeni, în scopul obținerii unor beneficii de orice natură”, a scris soția fostului candidat la prezidențiale pe pagina ei.

Urmăritorii Cristelei Georgescu au reacționat imediat și și-au arătat susținerea pentru ea în comentarii. În mai puțin de 10 ore de la publicarea mesajului a adunat aproape 30.000 de likeuri.

Explicațiile Gândul

Miercuri dimineață, publicația Gândul a transmis că accesul exclusiv pentru membri în primele 24 de ore a fost gândit ca un beneficiu pentru cei care susţin financiar canalul. Interviul integral urmează să fie publicat gratuit pe 21 octombrie, de la ora 19:00.

„Sunt oameni care, de ani de zile, aleg să ne susţină printr-un abonament de membru. Au apreciat emisiunile noastre, s-au regăsit în discuţiile de aici şi ne-au rămas alături. Am vrut să le mulţumim printr-un beneficiu concret: posibilitatea de a urmări în premieră, cu 24 de ore înaintea publicului larg, o ediţie specială Marius Tucă Show”, a explicat Gândul.

Gândul a mai transmis și că practica nu este una neobișnuită, pentru că „numeroase publicaţii internaţionale şi canale de YouTube oferă membrilor sau abonaţilor acces anticipat la anumite materiale, care devin ulterior disponibile gratuit pentru toată lumea”.

„Gândul va continua să îşi arate respectul pentru susţinători, iar ediţiile speciale ulterioare vor fi disponibile, în primele 24 de ore, exclusiv membrilor”, a mai transmis publicația.