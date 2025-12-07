Critici dure din partea lui Donald Trump Jr. pentru Zelenski, bogații „corupți” ai Ucrainei și strategia UE. Ce a spus despre sprijinul american

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, susține că tatăl său ar putea pune capăt sprijinului acordat de Washington pentru efortul de război al Ucrainei, pe al cărei lider l-a criticat, în cadrul unor remarci făcute la o conferință din Orientul Mijlociu, transmite The Guardian.

Trump Jr., care nu are niciun rol formal în administrația tatălui său, dar este o figură-cheie a mișcării MAGA, susține că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară și au lăsat „ceea ce ei considerau clasa țărănească” să poarte războiul.

El l-a acuzat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, că prelungește războiul pentru că știe că nu ar câștiga alegerile dacă s-ar încheia conflictul.

Fiul președintelui SUA susține că Ucraina este o țară mult mai coruptă decât Rusia.

Donald Trump Jr. a criticat și strategia UE

El a criticat-o și pe șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, susținând că sancțiunile europene nu funcționează și că pur și simplu au dus la creșterea prețurilor petrolului, din care Rusia obține fonduri pentru a-și finanța războiul.

„O să așteptăm să intre Rusia în faliment – acesta nu este un plan”, a spus Donald Trump Jr., referindu-se la strategia europeană.

Donald Trump Jr. susține că în timpul campaniei electorale din 2022 a întâlnit doar trei persoane care considerau că războiul din Ucraina se numără printre primele 10 priorități. Riscul ca ambarcațiunile venezuelene să aducă fentanil în SUA era, a spus el, „un pericol mult mai clar și prezent decât orice se întâmplă în Ucraina sau Rusia”.

Trump Jr. a mai susținut, fără probe, că în această vară, la Monaco, a observat că nu mai puțin de 50% dintre mașinile Bugatti și Ferrari pe care le-a văzut într-o singură zi aveau numere de înmatriculare ucrainene. „Credeți că alea au fost câștigate în Ucraina?”, a întrebat el.

„Auzim tot felul de zvonuri despre ce se întâmplă când observăm că fiecare plăcuță de înmatriculare din Monaco este ucraineană (…). Bogații au fugit și au lăsat ceea ce ei considerau clasa țărănească să poarte aceste războaie. Nu a existat niciun stimulent pentru a se opri, pentru că atât timp cât trenul cu bani venea și ei furau, nimeni nu făcea niciun audit pentru nimic, așa că nu exista niciun motiv pentru pace”, a declarat Donald Trump Jr.

Întrebat dacă este posibil ca tatăl său să se retragă pur și simplu din eforturile privind Ucraina, fiul președintelui SUA a spus că poate o va face, menționând că Donald Trump este unul dintre cei mai imprevizibili oameni din politică. El susține că SUA nu va mai fi „idiotul cu carnetul de cecuri”.