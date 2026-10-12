Critici dure în SUA pentru Donald Trump, inclusiv în rândul republicanilor, pentru decizia de a importa motorină din Rusia

Mai mulți senatori din ambele partide americane pun sub semnul întrebării decizia președintelui, despre care spun că îi oferă un ajutor financiar lui Putin.

Un grup bipartizan de senatori îi solicită președintelui Donald Trump să „își schimbe imediat poziția” privind permiterea importurilor de motorină din Rusia, acuzând administrația că încalcă legea federală și că oferă Moscovei un sprijin financiar crucial în războiul împotriva Ucrainei.

„Decizia președintelui Trump de a permite importurile de motorină din Rusia în SUA contravine în mod direct legii respective”, au afirmat senatorii într-o declarație publicată duminică, invocând interdicția din 2022 a Congresului privind importurile de energie din Rusia.

„De asemenea, administrația nu a consultat Congresul și nici nu a prezentat vreo explicație care să justifice decizia sa, așa cum prevede legea”, au spus senatorii, potrivit Politico.

„SUA nu ar trebui să salveze Rusia”

Printre cei care au formulat această critică se numără patru republicani – senatorii Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Thom Tillis (Carolina de Nord) și John Curtis (Utah) – alături de senatorii democrați Jeanne Shaheen (New Hampshire), Richard Blumenthal (Connecticut) și Ron Wyden (Oregon).

Shaheen este lidera democraților din Comisia pentru Relații Externe a Senatului.

Trump a anunțat vineri că Rusia va furniza sute de mii de tone de motorină „către piața americană și cea mondială”, în urma unei discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Departamentul Trezoreriei a emis ulterior o licență generală care permite importurile de motorină din Rusia în SUA până în aprilie 2027.

„Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o salvare financiară în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni”, au scris senatorii.

„Rusia este cea care poate pune capăt acestui război”

Tillis, un republican care se distanțează frecvent de administrația Trump, pusese deja sub semnul întrebării legalitatea acordului duminică, în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC, subliniind condițiile prevăzute de legea din 2022 pentru ridicarea interdicției de import, printre care se numără retragerea completă a Rusiei din Ucraina.

„Cred cu adevărat că există argumente legitime pentru a afirma că președintele nu respectă legea”, a spus Tillis.

„Am fost foarte clari că Rusia este agresorul. Rusia este cea care poate pune capăt acestui război retrăgându-se din teritoriile pe care le-a ocupat”, a spus el.

Nu toată lumea se opune acordului. Republicanul Thomas Massie, care a avut divergențe cu Trump pe mai multe teme, a declarat că SUA ar trebui să ridice sancțiunile asupra tuturor produselor petroliere.

„O investiție într-un război care trebuie să ia sfârșit”

Pe lângă livrarea inițială de 300.000 de tone de motorină, Trump a afirmat că Rusia va furniza apoi 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion după aceea.

Viceprim-ministrul Rusiei, Alexander Novak, a confirmat aceste cifre pentru TASS, agenția de știri de stat a țării, afirmând că volumul exporturilor ar putea ajunge la trei milioane de tone pe lună în viitor.

Secretarul Trezoreriei din administrația Trump, Scott Bessent, a declarat pentru Fox News că acordul se va derula prin canalele legale existente de care dispun SUA pentru a contribui la scăderea prețurilor și că orice membru al Congresului care susține contrariul se înșală.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat acordul drept un cadou pentru Putin, care echivalează cu „o investiție într-un război care trebuie să ia sfârșit”.

Problema americanilor, problema lui Trump

Creșterea prețurilor a devenit o problemă cheie pentru americani în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare, care vor determina dacă Partidul Republican al lui Trump își va menține controlul asupra Congresului, scrie BBC.

Sondajele arată că majoritatea americanilor dezaprobă modul în care Trump gestionează economia și războiul din Iran, iar el a căutat modalități de a atenua dificultățile politice cu care se confruntă partidul său.

Impactul războiului din Iran a fost resimțit acut de statele agricole americane, care depind în mare măsură de motorină pentru a opera utilajele agricole și pentru a-și transporta produsele către piață.

Prețul mediu al motorinei în SUA este în prezent de 6,28 dolari pe galon, potrivit AAA, în scădere față de maximul istoric de 6,53 dolari înregistrat la sfârșitul lunii septembrie.

Poate Rusia să exporte cantitatea promisă?

Analiștii sunt deocamdată nesiguri dacă Rusia este capabilă să furnizeze acea cantitate de motorină și în ce măsură acest lucru va contribui la scăderea prețurilor pentru consumatorii americani.

Rusia s-a confruntat în ultimele luni cu o criză a carburanților, în unele regiuni, din cauza loviturilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice.

Chiar dacă Rusia se ține de cuvânt, impactul practic al livrărilor va fi, într-o primă fază, neglijabil.

SUA consumă aproximativ 3,6 milioane de barili de motorină pe zi, așa că, chiar dacă Rusia va livra cele 300.000 de tone promise în această lună, aceasta reprezintă aproximativ jumătate din consumul zilnic al SUA.

Trump a avut parte de critici și pe plan extern.

O serie de lideri internaționali au criticat acest acord, printre care prim-ministrul canadian Mark Carney și secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, care au afirmat că SUA și alți aliați ai Ucrainei ar trebui să se concentreze pe intensificarea presiunii asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.