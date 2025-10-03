Criză a berii în Japonia, care rămâne fără marca preferată din cauza unui atac al hackerilor
Restaurantele, barurile și magazinele japoneze rămân fără bere și alte băuturi de la liderul industriei, Asahi Group, în condițiile în care grupul suferă de pe urma consecințelor unui atac cibernetic, care a intrat vineri în cea de-a cincea zi, și nu se întrevede vreo rezolvare, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.
Cunoscut pentru berea Super Dry, whisky-ul Nikka, precum și pentru băuturile sale nealcoolice, Asahi și-a suspendat luni operațiunile în Japonia, inclusiv procesarea comenzilor, livrările și funcțiile de call center, după ce un atac cibernetic i-a provocat o pană de sistem.
Compania a subliniat că miercuri a început să proceseze comenzi pentru unele produse, vizitând personal clienții și scriind comenzile manual. Deși continuă să preia comenzi pentru alimente și băuturi răcoritoare, nu a mai preluat comenzi suplimentare pentru băuturi alcoolice pentru a prioritiza livrările de ieșire, care au început vineri pentru primul lot de comenzi completate manual, a precizat compania.
Asahi susține că continuă să colaboreze cu autoritățile privind atacul cibernetic.
Vineri, la Tokyo, un restaurant care servește în mod normal doar bere marca Asahi a declarat că a ajuns la ultimul butoi de Asahi Super Dry și că furnizorul său a adus bere de la rivalul Sapporo cu o zi mai devreme, invocând penuria.
„Este o mică problemă. Noi suntem specializați pe yakitori (frigărui de pui) și acestea se potrivesc foarte bine cu Super Dry. Mulți clienți spun asta, așa că sunt puțin îngrijorat (de penurie)”, a spus Tomiko Yano, bucătar la restaurantul Kushiyaki Tosaka.
Operatorul magazinelor de proximitate Lawson a declarat că se așteaptă în curând la o penurie de produse Asahi și că face pregătiri pentru a vinde produse alternative. Lanțurile de magazine FamilyMart și 7-Eleven au declarat și ele că au fost afectate.