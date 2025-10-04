Criza continuă în SUA. Eșec în Senat pentru deblocarea activității guvernului, paralizia bugetară continuă

Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puțin până săptămâna viitoare, în urma eșecului de vineri al unui nou vot în Senat, care rămâne la fel de divizat ca întotdeauna între republicani și democrați, relatează AFP și Agerpres.

După trei zile de „shutdown”, în care sute de mii de angajați federali au fost trimiți în șomaj tehnic, propunerea de buget republicană nu a reușit încă să obțină voturile democraților necesare pentru a ieși din impas.

Sute de mii de funcționari, cu atribuții considerate „neesențiale”, au fost forțați să intre în șomaj tehnic și sunt așteptate perturbări în furnizarea serviciilor publice.

Asociația controlorilor de trafic aerian (NATCA) a afirmat într-un comunicat că se teme pentru siguranța spațiului aerian, în timp ce peste 2.300 de membri ai acesteia sunt în șomaj tehnic.

Astfel de situații de „shutdown” au mai existat în SUA, dar nu s-au mai întâmplat în ultimii șapte ani, iar republicanii și democrații își lansează reciproc acuzații.

Administrația republicană a lui Trump a anunțat între timp anularea a 26 de miliarde de dolari din fondurile federale promise statelor conduse de politicieni democrați.

De exemplu, în statul New York, un bastion al democraților, au fost înghețate fonduri de 18 miliarde de dolari alocate pentru două proiecte de modernizare a transportului public.

De asemenea, administraţia Trump a îngheţat 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, potrivit Reuters și News.ro.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, un critic de marcă al lui Trump, considerat un posibil candidat democrat la preşedinţie în 2028, a declarat că îngheţarea fondurilor echivalează cu luarea de ostatici. „Este o încercare de a câştiga puncte politice, dar, în schimb, afectează economia noastră şi oamenii muncitori care depind de transportul public”, a declarat el pe reţelele de socializare.

Casa Albă a declarat că identifică şi fonduri ce ar putea fi reţinute în cazul oraşului Portland, din Oregon, tot un oraş de stânga care a fost scena unor proteste de amploare în timpul primului mandat al lui Trump.

Trump a ameninţat, de asemenea, că va concedia şi mai mulţi angajaţi federali, pe lângă cei 300.000 la care renunţă în acest an, iar zeci de agenţii au prezentat planuri de reducere a personalului, potrivit unei surse din Casa Albă care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Dacă „shutdownu”-ul se va prelungi după ziua de luni, va deveni a patra cea mai lungă paralizie ugetară din istoria SUA. Cea mai lungă închidere a durat 35 de zile în 2018-2019, în timpul primului mandat al lui Trump.