Criză la vârful gigantului farmaceutic care produce cel mai folosit medicament pentru slăbit, în urma unui conflict strategic: „Nu a fost posibilă o înțelegere comună”

Medicamente pentru tratarea diabetului și pentru slăbit, precum Ozempic și Wegovy, într-o farmacie din Haga, Olanda, pe 4 iulie 2025. FOTO: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele gigantului farmaceutic care produce medicamentul Wegovy, Novo Nordisk, și alți șase membri independenți ai consiliului de administrație vor demisiona luna viitoare, în urma unui conflict privind strategia cu acționarul majoritar al companiei farmaceutice, Fundația Novo Nordisk, informează Reuters.

Compania a anunțat marți că Helge Lund și ceilalți directori independenți vor demisiona în cadrul unei adunări extraordinare a acționarilor, care va avea loc pe 14 noiembrie.

Fundația a anunțat că îl va propune pe Lars Rebien Sorensen, fostul CEO al Novo și actualul președinte al Fundației, ca președinte interimar al producătorului de medicamente pentru o perioadă de doi-trei ani.

Novo l-a demis pe CEO-ul Lars Fruergaard Jorgensen în luna mai, din cauza îngrijorărilor că compania își pierde avantajul de pionierat pe piața extrem de competitivă a medicamentelor folosite pentru slăbit. Înlocuitorul său a lansat un program de restructurare, care include reducerea a 9.000 de locuri de muncă.

„Având în vedere mediul în rapidă schimbare în care operează Novo Nordisk, considerăm că este în interesul companiei și al acționarilor săi să se realizeze o reînnoire a consiliului de administrație cât mai curând posibil, în loc să se aștepte până la adunarea generală anuală din martie anul viitor”, a declarat Sorensen, într-un comunicat.

Într-o declarație separată, Lund a afirmat că „nu a fost posibil să se ajungă la o înțelegere comună” cu Fundația.

„Consiliul a propus o reînnoire axată pe adăugarea de competențe noi selectate, menținând în același timp continuitatea, în timp ce consiliul Fundației dorea o reconfigurare mai extinsă”, a precizat el, fără a da mai multe detalii.

Lund era președintele consiliului de administrație al Novo Nordisk începând din 2018.

Novo Nordisk comercializează medicamentul Ozempic pentru tratarea diabetului, în timp ce medicamentul Wegovy este aprobat pentru slăbit. Ambele produse farmaceutice conțin același ingredient activ, semaglutida.

Compania Novo, din Danemarca, este lider mondial în producția de insulină și de medicamente pentru tratarea diabetului. Ozempic este în prezent mai bine vândut medicament al companiei în termeni de venituri globale.