Criza motorinei îmbogățește giganții petrolieri din SUA. Profituri dublate și acțiuni la maxime istorice pentru Chevron şi ExxonMobil

Marile companii americane de petrol ExxonMobil și Chevron au înregistrat câștiguri uriașe în timp ce valoarea acțiunilor lor pe bursă a ajuns la un nivel istoric. Scumpirea masivă a motorinei la nivel global este motivul pricipal, pe fondul perturbării capacităţilor de rafinare din Rusia şi Orientul Mijlociu, potrivit CNBC.

Acțiunile Chevron au înregistrat o creștere de aproape 2%, în timp ce cele ale Exxon au urcat cu peste 1%. Ambele au atins vineri niveluri record.

ExxonMobil şi-a dublat profitul net, la 15,4 miliarde de dolari, de la 7,5 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă din 2025. Profitul ajustat pe acţiune a ajuns la 4,23 dolari, peste estimările analiştilor de 4,08 dolari, în timp ce veniturile au totalizat 113,2 miliarde de dolari, comparativ cu prognoza de 103,1 miliarde de dolari.

Chevron aproape și-a triplat profitului net, ajungând la 9,9 miliarde de dolari, faţă de 3,5 miliarde de dolari cu un an înainte. Profitul ajustat pe acţiune a fost de 5,28 dolari, peste estimarea de 4,89 dolari, iar veniturile au urcat la 67,8 miliarde de dolari, depăşind aşteptările pieţei.

Conflictele au perturbat piețele

Creşterea profiturilor este alimentată de criza globală a carburanţilor, provocată de atacurile asupra rafinăriilor din Rusia şi Orientul Mijlociu, în contextul conflictelor din Ucraina şi Iran şi al acţiunilor rebelilor Houthi, susținuți de Teheran.

Aceste atacuri au redus capacitatea mondială de rafinare cu milioane de barili pe zi, iar țările care aveau nevoie de combustibil s-au îndreptat către rafinăriile mari din SUA.

În SUA, prețul mediu al motorinei a ajuns la 6,32 dolari pe galon, fiind cu peste 70% mai scumpă decât anul trecut, potrivit asociaţiei auto AAA.

Darren Woods, directorul general al ExxonMobil, a declarat că piaţa se confruntă cu o lipsă severă a capacităţilor de rafinare, motorina reprezentând principala problemă, din cauza rolului său esenţial în economie.

Trump a criticat companiile

Rafinăriile Chevron și Exxon au lucrat aproape la capacitate maximă, procesând cantități record de petrol și vânzând motorina la prețuri mult mai mari.

Profiturile excepţionale ale companiilor petroliere au provocat şi controverse politice. Preşedintele american Donald Trump a criticat în august Chevron şi ExxonMobil, afirmând că acestea câştigă prea mult de pe urma deficitului de carburanţi. Criza aprovizionării a început în martie, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului.

În pofida câştigurilor financiare, producţia de petrol şi gaze a celor două companii a scăzut uşor.