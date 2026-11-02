Criză politică în Belgia, cu o miză bugetară de 10 miliarde: Premierul și-a dat demisia, dar regele mai încearcă ceva

Prim-ministrul belgian Bart De Wever și-s prezentat demisia luni, în urma discuțiilor de coaliție care s-au prelungit până târziu în noapte și în cadrul cărora nu s-a ajuns la un compromis privind reducerile bugetare, scriu ziarele belgiene și Reuters.

De Wever a sosit luni dimineață la Palatul Regal din Bruxelles pentru o întâlnire cu regele belgian Philippe, după ce coaliția sa formată din cinci partide nu a reușit din nou să ajungă la un acord privind bugetul pentru anul viitor.

Premierul belgian i-a prezentat suvernului belgian demisia, dar acesta a anunțat că vrea să încerce salvarea situației prin dicuții cu liderii politici.

„Regele își amână decizia și va începe mâine consultări cu președinții diferitelor partide ale majorității”, a precizat Palatul Regal, deplângând „lipsa unui acord menit să asigure țării un buget credibil” și subliniind că dorește să evite „o criză politică prelungită”.

O problemă bugetară de 10 miliarde de euro

Guvernul se află de luni de zile în dezacord cu privire la reducerile bugetare și majorările de impozite în valoare de 10 miliarde de euro, pe care De Wever le consideră necesare pentru a menține finanțele statului sub control.

Criza coincide cu o tensiune crescută pe piețele financiare, unde ratele dobânzilor au crescut vertiginos la obligațiunile de stat ale Belgiei, Franței și altor țări europene considerate a avea finanțe publice fragile.

Dacă demisia lui De Wever va fi până la urmă acceptată, regele ar putea solicita altor partide să formeze o nouă coaliție, sau acest lucru ar putea duce la organizarea de noi alegeri.

De Wever a avertizat în repetate rânduri asupra unui „efect de bulgăre de zăpadă al dobânzilor” în cazul în care nu se vor face reduceri bugetare, situație în care Belgia ar fi nevoită să contracteze noi împrumuturi pentru a putea plăti dobânzile la datoria existentă.

În cursul lunilor de negocieri, partidul naționalist flamand N-VA al lui De Wever și partidul liberal MR nu au reușit să ajungă la un compromis cu partenerii lor de coaliție, socialiștii și centristii.

N-VA și MR au insistat asupra reducerilor cheltuielilor, inclusiv în domeniul sănătății, în timp ce partenerii lor cer impozite mai mari pe avere pentru a obține mai multe resurse.