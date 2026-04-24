Criză politică în România, ziua 5: Premierul Bolojan face noi declarații. PSD nu are oficial nimic în program / Nicușor Dan are și el conferință din Cipru

Oficial, nici PNL, nici PSD, precum nici alte partide din coaliția destrămată de PSD nu au astăzi vreo ședință în program. În schimb, premierul Bolojan dă un interviu astăzi la Europa Fm. Aproximativ două ore mai târziu, și președintele este așteptat să facă declarații de la finalul Consiliului European din Cipru.

Ilie Bolojan a făcut declarații de șapte ori în această săptămână. Doar o singură dată a luat însă și întrebări – marți, când a fost la Andreea Esca. Interviul a avut o audiență uriașă.

Astăzi, premierul Bolojan va lua din nou întrebări. Merge la EuropaFM, unde va fi în direct cu jurnalistul Cătălin Striblea. Interviul începe la 13.15.

Ce are PSD în agendă azi

De cealaltă parte, la PSD se anunță o zi liniștită. Singurul eveniment public anunțat după demisia miniștrilor social-democrați este al lui Alexandru Rogobete – o conferință de presă dedicată bilanțului celor 10 luni de mandat la conducerea Ministerului Sănătății.

Social-democrații așteaptă ca președintele Nicușor Dan să oficializeze demisiile miniștrilor, adică să semneze decretele de vacantare a posturilor. Apoi, liderii partidului condus de Sorin Grindeanu analizează dacă să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la votul de aprobare din Parlament pentru Guvernul rămas fără susținerea PSD.

Rămân însă și discuțiile din partid și între grupurile parlamentare cu privire la depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Din discuțiile cu președintele de miercuri a reieșit că PSD vede moțiunea ca fiind ultima soluție.

În acest timp, o surpriză poate veni de la Palatul Victoria. Nu este clar dacă Ilie Bolojan va decide sau nu să demită secretarii de stat ai PSD. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a declarat că Ilie Bolojan a cerut „ ca din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții oameni, exclusiv pe criteriul competenței și a felului în care își fac datoria, nu pe criterii politice”.

Nicușor Dan rămâne „mediator”

Aflat în Cipru la reuniunea informală a Consiliului European, Nicușor Dan a declarat că va rămâne „mediator” între PSD, PNL, USR și UDMR.

Potrivit informațiilor HotNews, președintele vrea să rămână „pe centru, fără să aleagă o tabără”.

E de așteptat ca, la finalul discuțiilor cu liderii europeni de la Ayia Napa, Nicușor Dan să facă declarații de presă și să răspundă la întrebări legate de situația în care se află coaliția destrămată de la București.

Miercuri, în prima zi a Consiliului, Nicușor Dan a spus că, din ce a perceput, „tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin” în țară şi a dat de înțeles că ia în calcul să se implice și în discuțiile de săptămâna viitoare.

„Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea mea, dar o să vă anunț”, a mai spus el joi seara.