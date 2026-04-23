Nicuşor Dan, întâlnire cu liderii europeni în Cipru, în timpul crizei politice din România

În ziua în care miniștrii PSD și-au depus demisiile, președintele României, Nicușor Dan, nu se află în țară. Șeful statului participă, în Cipru, la o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern ai Uniunii Europene. HotNews va transmite cele mai importante informații de la fața locului.

Reuniunea din Cipru nu are un caracter decizional, dar are o miză politică importantă: coordonarea pozițiilor liderilor europeni în contextul actual de securitate.

La discuții este așteptat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în calitate de invitat. În schimb, premierul în funcție al Ungariei, Viktor Orban, și cancelarul Austriei, Christian Stocker, nu participă la această întâlnire.

Înainte de plecare, președintele a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului și a transmis un mesaj către români, într-un moment în care scena politică de la București este în plină tensiune.

Miercuri seara, după consultări cu partidele, Nicușor Dan a făcut o declarație de presă în care a cerut „dezescaladarea” tensiunilor politice. „Calm şi vom trece prin asta”, a afirmat preşedintele.

Joi, la sosirea în localitatea Agia Napa din estul insulei, Nicușor Dan va fi întâmpinat de șeful cipriot al Protocolului și condus apoi la președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, pentru fotografia oficială.

După acest moment, președintele României urmează să facă declarații de presă, după ora 18:00.

Programul continuă cu o cină oficială a liderilor, unde vor fi discutate principalele dosare de securitate, inclusiv războiul din Ucraina și evoluțiile din vecinătatea Uniunii Europene.

Vineri, reuniunea continuă cu sesiuni de lucru dedicate cooperării regionale și coordonării pozițiilor europene în fața noilor provocări geopolitice. Evenimentul are loc în contextul în care Cipru deține, în prezent, președinția Consiliului Uniunii Europene.

Agenda poate fi consultată aici.