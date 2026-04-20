Lider UDMR, despre criza politică: „Când doi se ceartă, al treilea câștigă”

UDMR este interesată „într-o stabilitate politică, care este foarte importantă în contextul intern și internațional în care se află România”, a reacționat luni Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, în contextul deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„Noi suntem interesați într-o stabilitate politică, care este foarte importantă în contextul intern și internațional în care se află România, pentru că sunt și există provocări în continuare și vor exista noi provocări. (…) Pe de altă parte, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Dacă PSD și PNL și PNL și PSD au dispute, va câștiga al treilea, care al treilea, în cazul nostru, este AUR. Noi nu ne dorim ca AUR să câștige prestanță și importanță pe eșichierul politic intern românesc. Nu ne dorim ca AUR să devină în Parlament o forță politică mai importantă decât este astăzi”, a declarat Cseke Attila, în localitatea Sântămăria Orlea, din județul Hunedoara, potrivit Agerpres.

Ministrul a arătat că este responsabilitatea partidelor care se află acum în coaliția guvernamentală de a găsi soluții la actuala situație politică.

„Nu sunt magician să vă spun ce soluții există de azi, de mâine, după joi și așa mai departe. Dar vor trebui găsite soluții, pentru că altfel, în orice altă variantă, de câștigat va avea AUR. Ceea ce nu cred că este interesul nici al PSD-ului, nici al PNL-ului, nici al USR-ului și nici al nostru, al UDMR-ului. Astfel încât aceste patru formațiuni vor trebui să se așeze la masă și să găsească o soluție, astfel încât această coaliție să meargă mai departe într-o formulă sau alta, dar trebuie să meargă mai departe. Altfel, încă odată, va câștiga al treilea, care va fi AUR”, a concluzionat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării s-a aflat luni în localitatea Sântămăria Orlea, din județul Hunedoara, unde a luat parte la inaugurarea celei de-a 65-a creșe construită, la nivel național, în cadrul Programului guvernamental „Sfânta Ana”.