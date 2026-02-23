Csikszereda, trei victorii în ultimele patru etape. Robert Ilyeș: „Acolo se decide care echipă e mai puternică”

Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, a reacționat după victoria obținută în fața celor de la FC Hermannstadt, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga.

În partida de la Miercurea Ciuc, gazdele au deschis scorul prin Csuros (’17), gruparea sibiană a egalat prin Chițu (’31), însă lovitura decisivă a fost dată de Trif, cu un șut puternic de la distanță.

„A fost un meci foarte dificil. Și ei și-au dorit să ne tragă lângă ei în clasament. Trebuie să felicit echipa pentru că a fost o victorie meritată și muncită.

Se joacă (n.r. evitarea retrogradării directe), mai sunt două etape după intrăm foc la foc în play-out. Acolo se decide care echipă este mai puternică. O să fie un alt campionat.

A fost un gol fanatistic (n.r. al lui Trif), mă bucur pentru el. Este un jucător cu un caracter foarte frumos, este o piesă grea în angrenajul echipei”, a spus Ilyeș, după meci, potrivit digisport.ro.

Grație acestui succes, FK Csikszereda a acumulat 28 de puncte și e pe locul 13, la egalitate cu Petrolul Ploiești (de pe 12). De cealaltă parte, FC Hermannstadt ocupă locul 15, cu doar 17 puncte.