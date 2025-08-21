CSM acuză o „campanie împotriva sistemului judiciar”: „Urmăresc să ne culpabilizeze pentru dificultățile bugetare” / Magistrații, convocați pe problema pensiilor speciale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi într-un comunicat de presă că a convocat adunarea generală a procurorilor și judecătorilor pentru perioada 26-27 august 2025, pentru a redacta un punct de vedere privind proiectul pus în dezbatere publică care modifică pensiile magistraților.

În comunicatul de presă de joi, CSM acuză politicienii de la guvernare și jurnaliștii că duc o „campanie împotriva sistemului judiciar” și acuză „escaladarea atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori”.

„Luările de poziție repetate ale reprezentanților partidelor care compun coaliția de guvernare, care, într-o manieră incalificabilă, urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent și să distragă atenția de la cauzele adevărate ale acestora”, conform CSM .

Instituția vorbește și despre „intensificarea campaniei pe care diferite instituții media o derulează împotriva sistemului judiciar pentru a completa retorica susținută de factorul politic în vederea destabilizării sistemului de justiție”.

„Promovarea agresivă, din zona aceluiași factor politic și a mass-mediei care îl susține, a ideii că intenția prim-ministrului Guvernului României de a modifica regimul pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii ale magistraților”, adaugă CSM.

Procurorii și judecătorii acuză că s-a creat o „atmosferă de ură publică” la adresa lor

CSM spune că prin ignorarea argumentelor și reprezentanților sistemului judiciar și „punerea constantă în discuție a judecătorilor și procurorilor, în atmosfera de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic, creând astfel riscul major de demoralizare a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție și de afectare gravă a atractivității magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte devastatoare asupra stabilității resursei umane și profesionalismului în sistemul judiciar”.

„Disprețul pe care unii exponenți ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant față de magistrați, în condițiile în care sunt bine cunoscute eforturile judecătorilor și procurorilor care își exercită atribuțiile cu onestitate și profesionalism, gestionând un volum uriaș de activitate, la un nivel de calitate și eficiență superior mediei înregistrate în statele Uniunii Europene”, spune CSM.

CSM spune că proiectul de lege care modifică pensiile magistraților nu respectă deciziile CCR

CSM precizează că este nevoie ca orice modificare de lege trebuie să fie făcută după consultarea tuturor părților implicate. Ei acuză că proiectul privind pensiile magistraților, pus în dezbatere publică săptămâna trecută, „afectează grav independența justiției, încălcând deciziile obligatorii ale Curții Constituționale și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și documentele internaționale de referință”.

„Neexistând nicio justificare a acestui demers în condițiile în care reforma sistemului pensiilor de serviciu a fost realizată prin Legea nr. 282/2023, iar propunerile prezentate de inițiator nu sunt rezultatul vreunui dialog cu reprezentanții autorității judecătorești, ci constituie expresia unei atitudini inadmisibile care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice”, adaugă CSM.

Procurorii și judecătorii spun că atitudinea „manifestată” de Guvern este „contrară principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor și principiului cooperării loiale și al respectului reciproc între autoritățile publice”.

CSM a convocat adunarea generală a procurorilor și judecătorilor

CSM menționează că adunarea generală a procurorilor și judecătorilor a fost convocată din mai multe motive.

„Ținând cont de riscurile pe care acțiunile celorlalte puteri în stat, care afectează independența justiției și destabilizează grav sistemul judiciar, le creează cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și la parcursul democratic al societății românești”, conform comunicatului de presă.

„La data de 21.08.2025, Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii au hotărât convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor pentru intervalul 26-27.08.2025, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției”, mai anunță CSM.

Care sunt principalele modificări prevăzute în proiectul de reformă gândit de Guvernul Bolojan

Proiectul prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani. Magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime. Modificări sunt și în ceea ce privește cuantumul pensiei: ea nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării.

În proiectul care are scopul de a reforma sistemul de pensii din magistratură, publicat joi seara, nu sunt incluși și judecătorii CCR, pentru că statutul acestora este prevăzut într-o altă lege, au explicat reprezentanții Guvernului.

Conform proiectului, reforma privind pensiile magistraților ar trebui să fie adoptată până la data de 1 octombrie 2025 – atunci când proiectul de lege ar trebui să intre în vigoare.

Magistrații se vor putea în continuare pensiona anticipat, conform proiectului, însă doar după ce vor avea 35 de ani vechime. Dacă se pensionează pentru că au vechime însă nu îndeplinesc și vârsta cerută de lege, atunci li se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Proiectul prevede și că este nevoie de o „nouă eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați”. Astfel că, se va adăuga, anual, o perioadă suplimentară de 1 an și jumătate până în anul 2036.

Proiectul prevede și o serie de „norme tranzitorii” referitoare la menținerea deciziilor de pensionare la fel pentru magistrații care vor îndeplini condițiile de pensionare până în 1 octombrie 2025: „Data intrării în vigoare a acestei legi”, conform proiectului.