CSM depune plângere la CNA și CNCD după ce viceprimarul din Timișoara a spus că „se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie”

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) spune că prin declarațiile sale Ruben Lațcău, viceprimar USR al orașului Timișoara, a încălcat independenţea şi imparţialităţii judecătorilor și le-a afectat reputaţia profesională, potrivit unui comunicat de presă emis joi.

Reacția vine după ce Ruben Lațcău a declarat în podastul „Comunitatea Liberală”, moderat de senatorul USR Cristian Ghinea, că „este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme”.

„Afirmaţiile formulate depășesc limitele libertății de exprimare și sunt de natură să afecteze independența judecătorilor, să creeze presiune asupra instanțelor și să submineze încrederea publicului în actul de justiție”, a transmis joi CSM.

Instituția condusă de judecătoarea Elena Costache mai spune că aceste afirmații sunt „de natură ofensatoare și discriminatorie la adresa unor magistrați femei” și ele au fost „prezentate drept concluzii generale verificate şi formulate prin raportare la aspecte de viață privată, la starea civilă sau la statutul social al femeii judecător”.

„Acestea reprezintă un comportament care are ca scop şi vizează atingerea demnităţii femeilor judecător, precum şi crearea unei atmosfere degradante, umilitoare şi ofensatoare îndreptate împotriva acestora”, a precizat CSM.

Drept urmare, CSM anunță că a sesizat Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării(CNCD) „în vederea analizării apectelor semnalate şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege”.

CSM acuză un „climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor”

Sesizarea împoriva lui Ruben Lațcău vine la trei zile după ce CSM a anunțat o plângere penală la Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu sub acuzația de „incitare la ură, violență sau discriminare”. Plângerea a fost depusă după ce Oana Gheorghiu a compara sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

De altfel, în comunicatul de jos, CSM afirmă că „declarațiile domnului Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara, se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor, generat și alimentat frecvent de mediul politic şi de mass media pe parcursul întregului an”.

„În acest context, Consiliul atrage ferm atenţia că acest tip de declaraţii nu pot fi simple opinii personale şi, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate și divizare în societate”, conchide CSM.

Declarațiile care au provocat reacția CSM

Viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, a declarat în podastul „Comunitatea Liberală”, moderat de senatorul USR Cristian Ghinea, că în Justiţie se practică şantajul la scară mare.

„Se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie. Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum după mai multe discuţii şi întâmplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România de judecătoare care, de fapt, ajung să se întâlnească cu interlopi de tot felul de băieţi de genul acesta, metoda loverboy de a corupe. Aşa că aceste judecătoare ajung să fie, de fapt, şantajate şi un interlop sau un băiat deştept dintr-o zonă sau alta să controleze deciziile unui judecător”, a declarat Ruben Laţcău.

Viceprimarul Timișoare Ruben Lațcău. Foto: Primăria Timișoara/Facebook

Şi judecătoarea Adriana Stoicescu, fost preşedinte al Tribunalului Timiş, a reacţionat în urma acestor afirmaţii, precizând că va sesiza CSM. „Aceste afirmaţii dovedesc nivelul de imbecilizare a societăţii «noi». Personal voi sesiza Consiliul Superior al Magistraturii. Nu se mai poate!”, a scris, pe pagina ei de Facebook, Adriana Stoicescu.

Curtea de Apel Timişoara a spus, într-un comunicat de presă transmis luni, că afirmațiile viceprimarului „depăşesc limitele libertăţii de exprimare şi sunt de natură să exercite presiune asupra instanţelor, să afecteze independenţa magistraţilor şi să submineze încrederea publicului în justiţie”.