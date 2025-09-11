CSM, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului: Responsabilitatea revine statului român

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că „responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”, scrie News.ro.

Judecătorii au precizat că dreptul la viață al unei persoane este garantat, „statul având obligaţia pozitivă de a-l ocroti şi garanta, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de ordin financiar, dacă de acestea depinde nivelul de protecţie necesar exercitării efective a dreptului”.

„Este esenţial de subliniat că instanţele judecătoreşti nu pot substitui responsabilitatea statului în ceea ce priveşte asigurarea şi garantarea dreptului la viaţă şi sănătate al pacienţilor cu patologii grave ce necesită tratamente specifice care implică costuri foarte mari”, a mai transmis CSM.

Includerea anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate şi mecanismele de decontare se află în „competenţa exclusivă a puterilor legislativă şi executivă”.

Judecătorii „nu pot suplini obligaţia statului”

Reprezentanţii Secţiei pentru judecători au susţinut că instanţele sunt puse în situaţia de a soluţiona cereri ale cetăţenilor care ar trebui să fie asigurate din oficiu de stat.

„Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale. În lipsa unei reglementări clare, unitare şi a finanţării corespunzătoare, instanţele sunt puse în situaţia de a soluţiona acţiuni în justiţie prin care cetăţenii solicită ceea ce, în realitate, ar trebui să fie asigurat din oficiu de instituţiile abilitate, iar acest tip de cauze sunt din ce în ce mai numeroase în ultimii ani”, se mai arată în comunicat.

În plus, CSM a explicat și că protejarea vieții pacienților nu ar trebui să fie „o dispută juridică plasată exclusiv în sarcina instanţelor judecătoreşti”.

Potrivit sursei citate, „cazuri dramatice, precum cel semnalat în mass media, arată cu claritate necesitatea adoptării unor politici publice coerente, previzibile şi a unui mecanism de decontare care să prevină umilirea pacienţilor şi să le garanteze dreptul la viaţă şi la sănătate”.

Procesul pacientului oncologic

Digi 24 a relatat, joi, cazul unui pacient oncologic, al cărui tratament nu se regăsește pe lista medicamentelor compensate.

Avocatul pacientului s-a prezentat joi, 11 septembrie, la Curtea de Apel București și a constatat că dosarul nu a fost inclus pe lista cauzelor care se judecau în această zi. Este vorba de un dosar având ca obiect ordonanța președințială pentru „asigurarea, către reclamant, pe bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100%”, a unui medicament, „până la soluționarea definitivă a dosarului de fond”.

Potrivit acestuia, pacientul pe care îl reprezintă în instanță suferă de cancer biliar și are nevoie de acest tratament, însă medicamentul nu este compensat pentru acest tip de cancer.

„S-a solicitat obligarea ca acel medicament să fie trecut în lista celor compensate. Până la soluționarea procesului, se formulează o ordonanță președințială prin care se solicită ca pe o perioadă limitată să se ia o măsură prin care să se prevină un impact, prejudiciu pe care cineva l-ar suferi. În speța mea, prejudiciul ar fi că acel om nu își primește medicamentația și moare, depinzând de situație sau gravitatea bolii”, a explicat avocatul.

Suspendarea dosarului a venit în contextul protestului magistraţilor, deşi, în mare parte, aceştia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce priveşte stabilirea tratamentelor medicale. În aceeaşi zi, Curtea de Apel Bucureşti a judecat un dosar similar.