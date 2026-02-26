CTP, despre amenințările lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Vorbe lipsite de consistență”

Cristian Tudor Popescu a criticat modul în care se poziționează PSD în raport cu coaliția de guvernare și consideră că amenințările lansate de liderul partidului către premierul liberal Ilie Bolojan „sunt făcute pentru public, nu înseamnă că vor fi puse în act”.

Gazetarul l-a acuzat pe Sorin Grindeanu, joi, la B1 TV, că „este la guvernare, deci la cașcaval”, și „poate să își satisfacă clientela de partid”, dar amenință că se va opune bugetului ca „să câștige capital politic, puncte în sondaje”.

„Dacă vă uitați cu atenție, acest om nu face altceva decât să arunce cu vorbe lipsite de consistență. Nu e nimic în spatele acestor vorbe”, a declarat CTP.

El susține că liderul PSD menține, astfel, „caldă legătura cu electoratul său”.

„Next level (nivelul următor, n.r.) este să spună expressis verbis (explicit, n.r.), domne`, noi n-avem nicio problemă cu coaliția, noi n-avem nicio problemă cu PNL, noi vrem să îl dăm afară pe Bolojan. Deci atac la persoană. Nu mai contează nimic, contează persoana Bolojan. Așa ceva este inadmisibil în viața politică și mai ales într-o coaliție. Poți să te opui unor idei, unor propuneri ale lui Bolojan, unor tăieri, restructurări cu care nu ești de acord, dar nu poți să îți faci un obiectiv din a-l da afară pe omul, pe persoana Bolojan”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

CTP consideră că aceste amenințări „sunt făcute pentru public” și „nu înseamnă că vor fi puse în act”.

„Gândiți-vă câte din vorbele astea au fost puse în act de-a lungul acestor luni, ale lui Grindeanu”, a mai declarat el.

Miercuri, într-un interviu pentru G4Media, liderul PSD anunțase că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”.

Joi, PNL a dat PSD un ultimatum pentru a se decide dacă rămâne la guvernare sau nu. În replică, Sorin Grindeanu a declarat într-o conferință de presă la Constanța că „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid”.