CTP, reacție acidă la scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi: „A aruncat o flegmă colectată din haznaua internetului”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat, pe pagina personală de Facebook, un text în care critică dur gestul făcut de Elena Lasconi, candidata USR la președinție, de a publica fotografiile în care apar Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

„Am scris că o votez pe E. Lasconi pentru că avea cele mai mari șanse să-l depășească pe G. Simion (ceea ce s-a și întâmplat), și am votat-o în primul tur al alegerilor din noiembrie. Am scris că o votez și o votam și în turul doi. Am făcut-o în disperare de cauză, ca atâția alții dintre cei 1,7 milioane care au pus ștampila pe ea, deși o consideram o tută cu tupeu.”, scrie CTP pe Facebook.

Scriitorul este de părere că mișcarea Elenei Lasconi depăsește „tupeul” și o plasează pe Lasconi în sfera „ticăloșiei.”

„Acum aș spune «doar» o tută cu tupeu. Pentru că demonstrează că e mai mult decât atât. E o tută ticăloasă cu tupeu. Lasconi a înnodat un elastic de crucioiul pe care îl poartă la gât, și, cu praștia astfel obținută, a aruncat asupra contracandidaților ei o flegmă colectată din haznaua internetului. Femeia lui Dumnezeu, ce mama dracului”, mai spune CTP.

Gazetarul spune că gestul Elenei Lasconi o face să pară de parcă ar avea o înțelegere cu Victor Ponta și Nicușor Dan. Publicarea pozelor ar putea să-i victimizeze pe cei doi și să le aducă voturi.

„Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da. Acum, unii ar putea s-o bănuiască pe Lasconi de o înțelegere cu Ponta și Dan – neavând nicio șansă pentru turul doi, să-i facă pe aceștia victime, aducătoare de voturi, în fața „atacului” ei, pe cât de murdar, pe atât de cretin”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

Elena Lasconi, candidata USR al alegerile prezidențiale, a publicat joi seara, pe pagina de Facebook, mai multe poze în care apar Nicușor Dan și Victor Ponta, candidați la alegerile prezidențiale, dar și generalul Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (SRI).

Pozele au venit la o zi după ce Lasconi l-a întrebat pe Nicușor Dan în direct la dezbaterea de la Antena 3 CNN dacă s-a întâlnit cu Florian Coldea.

„Aţi spus la un moment dat că v-aţi întâlnit cu Florian Coldea o singură dată la Ambasada Franţei. V-aţi mai întâlnit cu el şi în ce context?”, a întrebat Lasconi.

După publicarea imaginilor, Nicușor Dan a reacționat, spunând că sunt un „fals grosolan”. „Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

O reacție similară a venit și din partea lui Victor Ponta, care a atacat-o pe Elena Lasconi, spunând că aceasta a acționat la comanda lui Dan Voiculescu.

„Sistemul este din ce în ce mai disperat. În această seară, Antena 3, la ordinul lui Dan Voiculescu, pentru Crin Antonescu, au folosit-o pe Elena Lasconi, idiotul util al sistemului, cu un fake news: că eu m-am văzut cu Nicușor Dan și cu Florian Coldea”, a afirmat Victor Ponta, în reacția sa de joi seara, de pe rețelele sociale.

Vineri dimineață a reacționat și Florian Coldea, printr-un comunicat, acesta negând de asemena întâlnirea.

„Nu am ce să comentez despre fotografiile apărute în spațiul public dintr-un motiv foarte simplu. Nu este nimic de comentat. Dacă ele aveau un context clar definit, dacă ar fi indicat că m-aș fi întâlnit cu actori politici la o anumită dată, aș fi oferit clarificări. În condițiile în care este vorba de imagini disparate, neasumate de autorul acestora, promovate interesat într-un context electoral sensibil, nu am ce să comentez”, spune Coldea vineri dimineață, într-un comunicat.