CTP, reacție după ce Călin Georgescu a spus că nu susține pe nimeni la Primăria Capitalei: „Lupul lui Dumnezeu!”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile făcute recent de Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, care a susținut că nu se implică în niciun fel în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Călin Georgescu, trimis în judecată în două dosare, fiind acuzat inclusiv de propagandă legionară și complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a contestat legimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook.

El a susținut că nu se va implica în niciun fel în alegerile de pe 7 decembrie, „nu pentru că refuz ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”. „Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată”, a completat el. Marți seară, Georgescu a îndemnat, din nou, la boicotarea alegerilor locale. El a declarat că „alegerile sunt o farsă”.

Cristian Tudor Popescu a reacționat la afirmațiile lui Georgescu și a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook, un text „scris în primul rând pentru credincioșii ortodocși din România. Pentru cei care cred sincer în cuvântul lui Dumnezeu”, intitulat „Lupul lui Dumnezeu”.

Gazetarul spune că este un om al științei – „ceea ce nu înseamnă automat că sunt și ateu”. „Cred și eu, dar în altceva: în rațiune, în observație, în experiment, în logică, în dovezi, în demonstrație. Pe baza acestora am analizat la început zicerile lui Dumnezeilă Georgescu. Erau atât de aberante, încât devenea ridicol să raționezi asupra lor. Am renunțat”, spune el.

„Acum însă, nu mai e vorba de știință, ci de credință. Apărând tot timpul cu o icoană în fundal, Georgescu se prezintă ca trimisul lui Dumnezeu în România. Românii sunt poporul ales și el este Mesia. Cu ajutorul lui Dumnezeu, rezolvă toate problemele economice, bugetare, sociale, de politică externă și de apărare ale țării”, continuă CTP.

„Dar ce spune ieri omul lui Dumnezeu, anunțând că nu susține pe nimeni și că boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei? Nici mai mult, nici mai puțin decât că el este un lup și lupii nu se vând pentru un os mai mare. Bineînțeles că a ales să fie lup în legătură cu dacii pe care i-a mai invocat – falsa «lege a Sarmizegetusei» – ca opoziție la Occident. Lupul draco înfipt în băț era un steag de război, nu numai al dacilor”, a mai spus gazetarul.

El întreabă și își dă și răspunsul: „Care este însă animalul ce îl întruchipează pe Iisus, fiul lui Dumnezeu, înomenit pe Pământ? Știe orice credincios, Mielul! Mielul sacrificat pentru răscumpărarea păcatelor oamenilor”.

„Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu! Prădătorul nemilos, acționând în haită, este alăturat lui Dumnezeu. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român care a îndemnat la votarea lui Georgescu fie pe față, fie prin dos. Aș vrea să știu cum explică asta un creștin-ortodox votant Georgescu”, afitrmă CTP.

Cristian Tudor Popescu mai spune că nu se poate gândi decât la spusele lui Iisus către ucenicii săi: „Vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor” (Matei, 10,16), „Păziți-vă de prooroci mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori” (Matei, 7, 15,23).