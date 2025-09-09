Cu barca la muncă: Soluțiile găsite de londonezii afectați de greva de la cel mai mare metrou din Europa

Navetiștii din Londra au apelat marți la biciclete, autobuze și bărci, după ce o grevă de amploare a angajaților metroului a închis rețeaua subterană „Tube” a capitalei britanice pentru a doua zi consecutivă, relatează Reuters.

Cum aproape niciun tren de metrou nu va circula până vineri, cererea pentru serviciile de închiriere biciclete și pentru transportul pe râul Tamisa a crescut, londonezii căutând modalități alternative de a ajunge la serviciu. Acest lucru a dus la călătorii mai lungi și la aglomerație în alte părți ale rețelei de transport.

Centrul pentru Cercetare Economică și de Afaceri din Londra estimează că greva va avea un impact direct asupra economiei londoneze de 230 de milioane de lire sterline (310 milioane de dolari), la care se vor adăuga pierderi indirecte de alte milioane.

Rețeaua de metrou a Londrei este cea mai mare din Europa, cu linii de peste 400 de kilometri.

Creștere puternică a cererii pentru biciclete electrice și transport cu barca

Lime, compania care operează biciclete electrice în tot orașul, a declarat că a înregistrat o creștere de 58% a curselor în intervalul de vârf al dimineții de luni, comparativ cu aceeași perioadă a săptămânii precedente.

„Călătoriile au fost mai lungi atât ca distanță, cât și ca durată, ceea ce indică faptul că mulți utilizatori s-au bazat pe Lime pentru întregul drum spre serviciu, nu doar pentru primul sau ultimul kilometru”, a spus un purtător de cuvânt al Lime.

Forest, o altă companie de închiriere de biciclete care operează 15.000 de biciclete electrice în Londra, a raportat o creștere de 100% a curselor între orele 7 dimineața și 8 dimineața, luni. Compania a spus că se aștepta la 60.000 de utilizatori activi pe parcursul zilei – mai mult decât dublul volumului obișnuit de aproximativ 27.000 într-o zi de luni.

„Uber Boat by Thames Clippers”, un serviciu de transport fluvial pe Tamisa, a declarat că navele sale au fost „mai aglomerate decât de obicei” și că au fost adăugate curse suplimentare, inclusiv o linie de tip shuttle între Canary Wharf și London Bridge.

Trenurile care leagă Londra de aeroportul Heathrow vor funcționa pe perioada grevei

Greva, organizată de sindicatul RMT, se concentrează pe probleme de salarii, suprasolicitare și programul de schimburi. Transport for London a oferit o creștere salarială de 3,4%, dar sindicatul solicită totodată reducerea programului de lucru.

Guvernul prim-ministrului Keir Starmer, care a promis să combată valul de greve din economie înainte de a fi ales în iulie anul trecut, a făcut apel la găsirea unei soluții.

Autoritățile au precizat luni că unele servicii feroviare din capitală vor circula pe durata grevei.

Elizabeth Line, care operează trenuri către Aeroportul Heathrow, și rețeaua Overground funcționau cu perturbări minore.

Pe lângă perturbările probabile pentru navetiști și turiști, grevele i-au determinat pe rockerii britanici de la Coldplay să reprogrameze două concerte la Wembley Stadium în această săptămână, iar cântărețul american Post Malone și-a amânat și el cele două concerte din Londra pentru mai târziu în cursul lunii.