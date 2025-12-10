Cu cât cresc impozitele pe mașini în 2026. În calculul impozitului se adaugă un criteriu important

Legea prin care se majorează impozitele pe mașini de la 1 ianuarie 2026 a trecut de CCR. În majoritatea cazurilor impozitul crește cu câteva zeci de lei și se va plăti impozit și pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum. Impozitul va trece de 100 de lei pe an la cele mai multe mașini.

Pentru modelele auto cele mai populare la care impozitul anual era în jurul a 40-70 lei, acesta urca spre 80 – 150 lei, iar la mașinile cu cilindree mai mare majorarea este de la 170-180 lei, la peste 250 lei.

Pentru o mașină cu motor în intervalul 1,6-2,0 litri cu normă de poluare cuprinsă între Non Euro și Euro 3, impozitul va fi între 237 lei și 297 lei. Pentru o mașină cu aceeași motorizare, însă cu normă de poluare Euro 4, impozitul va fi între 228 și 285 lei.

Se introduce norma de poluare

Dacă până acum, mașinile erau impozitate în funcție de capacitatea cilindrică, de la început de 2026 va conta și norma de poluare, fiind invocat principiul „poluatorul plătește”. Anul fabricației mașinii NU este printre criterii.

Sunt prevăzute șase grupe de cilindree, iar calculul impozitului se face prin înmulțirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard luată ca fiind 200 cmc. Această sumă fixă variază și în funcție de norma de poluare.

Consiliile locale pot stabili niveluri diferite față de baza națională, așa că valorile impozitului pot să difere de la județ la județ.

Ce se întâmplă cu hibridele și electrice

Nu vor mai fi scutite de plata impozitului mașinile electrice, cuantumul stabilit fiind de 40 lei/an. La hibride, suma variază în funcție de cilindree, fiind de 16 lei pentru mașinile cu motor de sub 1,6 litri și de 76 lei pentru cele cu capacitate cuprinsă între 2001 și 2600 cm3.

La mașini pe benzină, normă Euro 6, impozitul crește cu câteva zeci de lei. Spre exemplu, la motor de 1 litru, impozitul crește de la 50, la 80 lei, iar la motor de 1,5 litri ajunge de la 80, la 132 lei. La mașinile cu motoare de 2 litri impozitul va fi de 251 lei (la norma Euro 6).

La ce mașini impozitul ajunge la 1.000 de lei

La mașinile cu motor termic, normă Euro 4 și motor de 1,5 litri, impozitul crește de la 80 lei, la 150 lei, iar dacă mașina este în intervalul Non Euro – Euro 3, impozitul va fi de 156 lei.

Pentru o mașină Euro 5 cu motor de 1,2 litri, impozitul anual urcă de la 60, la 106 lei, iar dacă motorul este de 1,6 litri, impozitul crește cu aproape 80%, spre 141 lei.

La mașini cu motoare mari, de peste 2.500 cmc, impozitul trece de 1.000 de lei.

Impozitul va fi mai mare, cu cât capacitatea cilindrică este mai mare, iar pentru autoturisme cu valoare de peste 375.000 lei, se aplică un supliment de 0,9% din suma care depășește acest prag.

Critici pentru diferențele prea mici dintre Non-Euro și Euro 6

Noile impozite au fost criticate de APIA, cea mai importantă asociație a industriei auto din România, în momentul în care a fost prezentat proiectul.

Printre argumente, APIA spunea că: