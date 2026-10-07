Cu cât se vor scumpi facturile românilor la curentul electric: Estimarea venită de la vârful Ministerului Energiei

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că simulările experților preconizează o scumpire cu circa 20%-22% a facturilor la energie electrică în această iarnă și în primăvara anului viitor, în condițiile în care ar fi redeschisă Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Oficialul a spus, miercuri, la Digi24, că „nu putem vorbi de facturi duble” în cazurile în care consumul va fi același.

„Nu vor fi facturi duble la electricitate pentru acelaşi consum şi, mai mult sau mai puţin, acelaşi furnizor. Pentru că a fost o discuţie în media şi de facturile din iulie, august, sigur că au fost şi consumuri crescute, pentru că, fiind caniculă, oamenii au fost obligaţi să lase aerul condiţionat pornit o mai lungă perioadă de timp, să crească intensitatea”, a explicat el, citat de News.ro.

„Vorbim de creșteri de 20%-22% în acest moment”

Invocând simulările făcute de experți, Cristian Bușoi a spus că este preconizată o scumpire a facturilor la curent electric cu aproximativ 20%-22%.

„Sunt experţi care au făcut unele simulări, sunt companiile furnizoare de electricitate care nu au venit public, sunt secretele lor comerciale, strategiile lor comerciale, dar ei au cele mai multe date, nu neapărat la ANRE sau Ministerul Energiei. Sigur că avem şi noi capacităţi şi oameni măcar să ne uităm la aceste expertize. Vorbim de creşteri în jur de 20%-22% în acest moment, ca previzionări, pentru iarna şi primăvara anului viitor, pe factura finală, în condiţiile în care, totuşi, la un moment dat redeschidem Cernavodă şi vom avea 1.300 de megawaţi în bandă disponibil”, a adăugat secretarul de stat.

Într-o conferință de presă în ziua precedentă, el avertizase că UE se pregătește pentru o creştere a preţurilor la electricitate, menționând că situația de la Cernavodă, unde cele două reactoare sunt închise încă din vară din cauza debitelor scăzute ale Dunării, „se prelungeşte neaşteptat de mult”.