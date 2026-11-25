Când MacKenzie Scott și Jeff Bezos și-au finalizat divorțul în iulie 2019, după 25 de ani de căsnicie, ea a primit aproximativ 4% din acțiunile Amazon. La acel moment, acțiunile valorau aproximativ 37 de miliarde de dolari, relatează Yahoo Finance.

Un nou calcul citat de revista Fortune arată că Scott a donat de atunci acțiuni și alte plasamente în valoare de peste 26 de miliarde de dolari, prin intermediul a peste 2.700 de donații către organizații nonprofit. Datele provin de la Yield Giving, organizația pe care fosta soție a lui Bezos a înființat-o în scopuri caritabile și de filantropie.

În pofida donațiilor uriașe care i-au redus puternic participația la Amazon, revista Forbes estimează în continuare averea netă a acesteia la 26,7 miliarde de dolari. Bloomberg, care folosește o metodologie ușor diferită și actualizează sumele în funcție de ultimele cotații de pe bursă, îi estimează averea la 35,1 miliarde de dolari.

Asta înseamnă, de exemplu, că este este mai bogată decât cel mai înstărit om din Rusia, magnatul oțelului și al mineritului Alexei Mordașov. Bloomberg estimează averea acestuia la 27,2 miliarde de dolari.

În anul fiscal care s-a încheiat în septembrie 2025, Scott și-a diminuat deținerile de acțiuni Amazon cu 42%, potrivit unui document depus la autoritățile de reglementare din SUA. Acesta nu precizează dacă a vândut acțiunile, le-a donat sau a făcut ambele lucruri.

De ce rămâne MacKenzie Scott atât de bogată, în pofida donațiilor uriașe

Prețul acțiunilor pe care Scott le-a păstrat a continuat să crească. Titlurile Amazon au înregistrat o creștere semnificativă în anii de la finalizarea divorțului, de la aproximativ 100 de dolari în iulie 2019 la aproape 240 de dolari la închiderea precedentei sesiuni de tranzacționare a bursei americane.

Aceste câștiguri contribuie la explicarea motivului pentru care Scott continuă să aibă o avere de zeci de miliarde de dolari, chiar dacă donează o mare parte din averea sa.

Amazon este acum cea mai mare companie din Statele Unite raportat la venituri, punând capăt dominației de 13 ani a Walmart la acest capitol. Raportat la capitalizarea pe bursă, Amazon este a cincea cea mai mare companie din SUA și din lume, cu o valoare de peste 2,5 trilioane de dolari.

Scott a semnat în 2019 așa-zisul angajament „Giving Pledge”, promițând să doneze cea mai mare parte a averii sale în timpul vieții sau prin testament. Printre cele mai mari donații ale sale se numără 436 de milioane de dolari către Habitat for Humanity, 281 de milioane de dolari către Boys & Girls Clubs of America și 275 de milioane de dolari către Planned Parenthood.

Fosta soție a lui Jeff Bezos a explicat și la ce se uită când face donații

Scott a explicat și ce își dorește să facă cu banii săi atât timp cât încă îi deține. Ea a scris într-un eseu publicat în 2024 că le-a cerut membrilor echipei sale de investiții să identifice fonduri și companii care lucrează la aceleași probleme pe care le susține și prin activitatea sa de filantropie. Printre exemplele oferite s-au numărat fonduri destinate locuințelor accesibile și platforme digitale de sănătate pentru femei.

Atunci când face o donație, a scris ea, ar prefera ca banii să provină din aceste investiții, în loc să fie retrași dintr-un portofoliu de acțiuni „care sporește averea și influența unor lideri care le dețin deja”.

Scott a notat că își dorește să sprijine afaceri și inițiative conduse de persoane din comunitățile pe care le deservesc sau de fondatori care întâmpină adesea dificultăți în obținerea finanțării, inclusiv femei și persoane de culoare.

Ideea sa era că aceeași sumă de bani ar putea avea un impact de două ori: mai întâi, ca investiție în aceste afaceri și inițiative, iar ulterior, ca donație către o organizație nonprofit.