Cu ce avion merge Nicușor Dan la Phenom Phen, în Cambodgia

După deplasarea la Dublin, președintele Nicușor Dan face o nouă vizită externă, de această dată într-o țară asiatică.

Șeful statului va participa, duminică și luni, la cel de al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfășura în Cambodgia, la Phnom Penh.

Potrivit Administrației Prezidențiale, sommetul, care va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline din Organizația Internațională a Francofoniei, are tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă” („Reinvestir dans la paix pour une prosperite partagee et une stabilite durable”).

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei în perioada 2027 – 2030, precizează sursa citată.

Cu ce zboară Nicușor Dan

Nicușor Dan se va deplasa în Cambodgia cu o aeronavă privată închiriată de la compania aeriană Global Jet, potrivit publicației Boarding Pass.

Președintele deja a plecat spre capitala Cambodgiei cu avionul privat, care a decolat la aproximativ 40 de minute după ce aeronavă militară Spartan a aterizat înapoi în București, după vizita de la Dublin.

Avionul privat va face o singură oprire până la destinație, pentru o alimentară, la Tașkent, în Uzbekistan, conform publicației specializate în domeniul aviației.

A mai folosit același tip de avion privat

Nicușor Dan a folosit aceeași aeronavă, Dassault Falcon 8X, pentru a călători la New York, pentru a participa la Adunarea Generală a ONU.

Administrația Prezidențială a plătit peste 1,6 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro) pentru acest zbor, potrivit unui răspuns transmis luni HotNews.

Conform Boarding Pass, cu avionul cu care a mers Dan la New York a zburat și fostul președinte, Klaus Iohannis, care fusese ținta criticilor pentru zborurile costisitoare și cheltuielile netransparente.