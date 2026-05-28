Cu ce linie de transport public mergeți în București? Lista autobuzelor și tramvaielor care au cele mai mari probleme și a liniilor care merg bine. Ce angajați STB își fac treaba

O călătorie în zona București-Ilfov, cu un mijloc de transport în comun, nu este o experiență de constanță. HotNews a analizat datele a 26 de autobuze și tramvaie: nici unul nu și-a realizat 100% programul. Călătorii de pe liniile 47, 117 și 243 au fost printre cele mai afectați în primele luni ale anului, cu sute de anulări. La polul opus sunt liniile 185, 227 sau 446, unde se călătorește bine ca frecvență.

Cum arată, linie cu linie situația, în funcție de cartier?

Articolul arată unde lucrează bine angajații RATB și sunt ajutați și de dotări. Și care sunt traseele unde RATB întârzie.

HotNews a analizat diferențele dintre cursele programate și cele realizate în cazul a 26 de linii de transport public din București-Ilfov, potrivit datelor puse la dispoziție de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), pentru perioada decembrie 2025 – februarie 2026.

TPBI este autoritatea metropolitană care planifică, organizează și monitorizează întregul transport public de suprafață din București și Ilfov. Asociația reunește Primăria Municipiului București, Consiliul Județean Ilfov și primăriile tuturor localităților din jur.

Niciuna dintre liniile analizate nu a reușit să atingă procentul de 100% în realizarea programului.

Cele mai afectate trasee

Sute de curse sunt anulate lunar pe mai multe linii esențiale, potrivit informațiilor furnizate de TPBI pentru perioada decembrie 2025 – februarie 2026.

​Pe linia tramvaiului 47, în ianuarie și februarie nu s-au efectuat în jur de 400 de curse lunar din cele programate, peste 15% fiind anulate. Tramvaiul 47 pornește din Ghencea și traversează Rahova și Filaret, până la Piața Unirii.

Pe linia de autobuz 117 (care leagă centrul, cu Sfânta Vineri, cu Ferentariul și cartierul Confort Urban, în sud vest) se înregistrează constant pierderi de aproximativ 300-400 de curse lunar.

Pe linia de autobuz 243, 888 de curse nu s-au mai efectuat în cele trei luni monitorizate. Autobuzul 243 pleacă din Tei și taie orașul pe est, spre sud, până în Berceni. Problemele sunt din cauza traficului intens și a lucrărilor, conform datelor Autorității metropolitane.

De ce sunt prea puține mașini pe traseu

​Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) identifică trei cauze principale.

„Cauzele care duc la nerespectarea programului de circulaţie al liniilor sunt determinate atât de factori tehnici, cât si de factori externi, precum şi de indisciplina unor conducători de vehicule“, a explicat TPBI.

În ceea ce privește factorul tehnic, defecțiunile apărute pe traseu sunt o constantă. „Cele mai frecvente disfuncționalități sunt generate de defecțiunile apărute pe trasee, care afectează disponibilitatea vehiculelor și necesită intervenții tehnice imediate sau retragerea acestora din circulație din diferite motive”.

Autoritatea metropolitană susține că un alt factor major îl reprezintă traficul intens şi aglomerat.

E vorba, în special, de ce se întâmplă pe arterele principale și în zonele de conflict rutier. Acolo unde au loc blocaje, devieri şi întârzieri acumulate pe parcursul zilei. Și se generează decalarea curselor față de programul de circulație planificat.

„Din punct de vedere operaţional, lipsa de personal și îmbolnăvirea conducătorilor de vehicule reprezintă cauze frecvente ale neefectuării curselor planificate“, a mai precizat TPBI.

Potrivit studiilor pentru determinarea Indicelui de Satisfacție a Pasagerilor, în medie, în ultimii ani, 30 la sută dintre cei care călătoresc cu transportul public în București-Ilfov sunt nemulțumiți de frecventa la care vin mijloacele de transport.

Linii care stau bine: 185, 227 sau 446

Sunt și linii care stau foarte bine. Pe linia autobuzului 446 au fost anulate 44 de curse din circa 1.800 în perioada decembrie 2025 – februarie 2026. 446 e tot un autobuz periurban, din Piața Presei spre Otopeni și ajunge în Gruiu Lipia.

S-a circulat bine și pe traseul autobuzului 185, care are doar 9 stații, de la Ghencea (zona stadionului) la Cimitirul Ghencea. Pe linia lui 185 s-au anulat 95 de curse din peste 4.100.

Pe traseul autobuzului 227, din puțin peste 3.000 de curse, în decembrie, ianuarie și februarie, au fost anulate aproximativ 70. E însă o linie scurtă, în sud vestul Bucureștiului, din Depoul Alexandria până în Cartierul Confort Urban.

Pe linia autobuzului 443, au fost anulate doar 29 de curse din aproape 1.900. Autobuzul 443 pleacă din Piața Presei Libere spre nord: Băneasa, Otopeni, Săftica, având capătul la Periș.

Cum merg tramvaiele 32 și 41

Pe linia de tramvai 32 (Piața Unirii – Depoul Alexandria), care deservește cartierul Rahova unde nu este metrou, în decembrie 2025, dintr-un total de 6.184 de curse programate, s-au realizat 6.078. Situația s-a înrăutățit în ianuarie și în februarie 2026, când au fost pierdute peste 160 de curse, respectiv 235. Cu toate acestea, cursele de pe linia 32 au fost realizate în proporție de 97%.

Un pic mai prost stă 41, care merge pe traseul Ghencea – Drumul Taberei – Crângași – Piața Presei. În acest caz, 96% dintre cursele programate s-au realizat. Pe linia 41, din totalul de 25.447 curse programate, 969 au fost anulate în perioada decembrie-februarie.

Analiză punctuală pe linii făcută de Autoritatea metropolitană TPBI:

Linia 1 și 10: Defecţiuni în traseu, întârzieri generate de lipsa de personal, deraieri și lucrări de termoficare în zona Șos. Mihai Bravu (trafic deviat pe calea de tramvai).

Linia 5: Evenimente produse de terţi (persoane bolnave, accidente), lipsă personal, trafic și evenimente rutiere care cauzează blocarea liniei.

​Linia 32: Evenimente rutiere, indisciplina unor conducători auto, blocări ale căii de rulare între Str. 11 Iunie și Piața Unirii, defecte ale tramvaielor proprii sau de pe tronsoane comune.

Linia 41: Lipsă personal, vehicule defecte și evenimente produse de terţi.

​Linia 47: Trafic aglomerat, indisciplina unor conducători, defecţiuni în traseu, lipsă personal și indisciplina personalului de exploatare.

​Linia 104: Defecte, evenimente produse de terţi, trafic aglomerat pe Splaiul Independenței (lucrări Planșeu Piața Unirii), Șos. Mihai Bravu și Șos. Pantelimon.

​Linia 117: Întârzieri din cauza circulației pe artere aglomerate (Bd. Regina Maria, Bd. Corneliu Coposu), puncte de conflict (intersecția Bd. Unirii/Mircea Vodă).

​Linia 135: Defecţiuni, trafic intens Șos. Mihai Bravu (lucrări termoficare), Bd. Pache Protopopescu (lucrări tramvai), lipsă personal.

​Linia 137 & 138: Defecţiuni, trafic intens pe Bd. Iuliu Maniu (lucrări edilitare), lipsă personal.

​Linia 182: Defecţiuni, trafic intens pe Bd. Lacul Tei (lucrări tramvai), Șos. Fundeni, Șos. Colentina și Bd. Barbu Văcărescu.

​Linia 185: Defecţiuni, lipsă personal, trafic intens Prelungirea Ghencea (lucrări de lărgire).

​Linia 227: Defecţiuni apărute în traseu.

​Linia 243: Trafic intens Bd. Lacul Tei (lucrări tramvai) și zona Apărătorii Patriei (lucrări pasaj).

​Linia 253: Defecţiuni, lipsă personal, evenimente rutiere, trafic intens Șos. Colentina, Fundeni, Morarilor, Liviu Rebreanu.

​Linia 282: Defecţiuni, lipsă personal, evenimente rutiere, trafic intens Bd. Lacul Tei, Colentina, Dorobanți, Barbu Văcărescu și Ion Mihalache (lucrări tramvai).

​Linia 312: Defecţiuni apărute în traseu și lipsă personal.

​Linia 322: Finalizarea traseului cu înaintări față de program, staționare suplimentară în terminalul Bd. Preciziei pentru plecare conform grafic, trafic intens Valea Cascadelor și Prelungirea Ghencea.

​Linia 381: Defecţiuni, lipsă personal, trafic intens Bd. Ion Mihalache (lucrări tramvai), Lascăr Catargiu, Dimitrie Cantemir, I.C. Brătianu și Calea Văcărești.

​Linia 433: Defecţiuni, trafic intens Bd. Iuliu Maniu (lucrări edilitare).

​Linia 434: Defecţiuni, evenimente rutiere, trafic intens Comuna Chiajna, Bd. Iuliu Maniu și Bd. Uverturii.

​Linia 442: Defecţiuni, evenimente rutiere, trafic intens din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou și lucrări în incinta Aeroportului Henri Coandă.

​Linia 443 & 446: Defecţiuni, lipsă personal (pentru 443), trafic intens cauzat de lucrările la Magistrala 6 de metrou.

​Linia 478: Defecţiuni, trafic intens Bd. Iuliu Maniu și Drumul Osiei.

​Linia 627: Trafic intens, defecţiuni, indisciplina unor conducători de vehicule.

Începând din 6 aprilie, a fost majorat parcul de vehicule pe liniile 101, 182, 253, 282, 290 şi 619. TPBI monitorizează cererea și va avea în vedere majorarea parcului circulant, utilizat în prezent la capacitate maximă.

Ciprian Ciucu crede că se abuzează de concedii medicale

În ultimele luni, primarul general Ciprian Ciucu a lansat mai multe acuzații la adresa Societății de Transport Bucureşti (STB). Recent, Ciprian Ciucu a reclamat abuzul de concedii medicale pentru generarea de ore suplimentare mai scumpe.

„Avem informaţii că se abuzează de concedii medicale şi rechemare din concediu medical, pentru a se efectua anumite ore suplimentare, care sunt mai scumpe”, a răspuns Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres.

Edilul a avertizat asupra riscului de insolvență a societății și a cerut o restructurare masivă a personalului TESA, descriind managementul actual drept ineficient. „Unde-i decizia? Sunt prostul cu banii”, a declarat edilul la sfârșitul lui aprilie.