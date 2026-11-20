Mihai Stoica a plecat după 16 ani de la FCSB și, în absența unui bun avocat de divorț, lucrurile s-au încins.

Despărțirea amiabilă a durat câteva zile. Apoi, Gigi Becali a intrat la Prima Sport. Urma un meci de campionat și summitul Trump – Xi – Putin, pentru că patronul FCSB se ocupă de toate.

Gigi Becali a transmis mesajul că îl va aduce pe Mihai Stoica înapoi când clubul va dori, probabil așa cum tragi un cal de hățuri. MM a intervenit și i-a atras atenția fostului său patron că decizia sa e fermă.

Asta rămâne de văzut. Mihai Stoica a venit și a plecat de la Steaua și FCSB de câteva ori, începând cu 2002. Dar e mai important ce a făcut.

Decizii, decizii, decizii

Poziția de manager al unui club are o fișă a postului în care scrie „coordonare” și o realitate de zi cu zi care înseamnă „muncă la milimetru”.

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