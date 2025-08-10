Cu cine s-a întâlnit JD Vance pentru discuții despre Ucraina, înainte de întrevederea liderilor europeni din Marea Britanie

Întâlnirea a avut loc la cererea SUA, pe fondul discuțiilor de dinaintea summitului Trump-Putin care va avea loc pe 15 august în Alaska, potrivit The Guardian.

Vicepreședintele american, JD Vance, a avut o întrevedere cu ministrului de externe britanic, David Lammy, înainte ca aliații ucraineni și cei europeni să li se alăture la Chevening, în Kent.

Întâlnirea dintre cei doi s-a concentrat pe discuții despre Ucraina și a avut loc la cererea Statelor Unite, scrie The Guardian.

Sâmbătă seara, David Lammy a postat pe X că a avut o întâlnire cu JD Vance, dar și cu Andriy Yermak, șeful biroului președintelui ucrainean, Rustem Umerov, ministrul apărării al Ucrainei, și consilieri europeni pentru securitate națională.

„Sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne ferm, în timp ce continuăm să lucrăm pentru o pace justă și durabilă”, a transmis ministrul britanic.

David Lammy, întâlnire cu JD Vance, dar și cu Andriy Yermak, șeful biroului președintelui ucrainean, Rustem Umerov, ministrul apărării al Ucrainei, pe 9 august, în Kent. Credit line: UK FOREIGN SECRETARY / UPI / Profimedia

Detalii de culise de la reuniunea de la Kent

Oficiali de rang înalt din Europa și Ucraina s-au reunit sâmbătă lângă Londra ca să discute cu oficialii americani atât pentru a înțelege poziția lui Vladimir Putin, cât și pentru a se asigura că Donald Trump este conștient de miză, notează The New York Times .

Într-un comentariu care a stârnit reacții negative din partea Kievului, președintele SUA a declarat că încetarea războiului trebuie să implice „un anumit schimb de teritorii”. Președintele ucrainean,Volodimir Zelenski a subliniat sâmbătă dimineața că „ucrainenii nu vor ceda teritoriile lor ocupanților”.

Zelenski a subliniat că Kievul trebuie să fie reprezentat pentru ca orice acord de pace să fie viabil. El a scris pe Telegram: „Orice decizie care nu include Ucraina este, în același timp, o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor aduce nimic. Sunt decizii moarte. Nu vor funcționa niciodată”.

Despre întâlnirea liderilor din Marea Britanie, Zelenski a declarat că a fost una constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate și pericolele au fost luate în considerare.

De asemenea, președintele ucrainean a spus că oficiali din Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Polonia au participat la întâlnirea de la Kent, cu scopul de a consolida pozițiile pentru a ajunge la un armistițiu.

După summitul de la Kent, liderii europeni au dat publicității o declarație comună în care afirmau că calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina.

„Salutăm eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Federației Ruse și de a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina”, au declarat ei, adăugând: „Suntem convinși că numai o abordare care combină diplomația activă, sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Federației Ruse pentru a pune capăt războiului ilegal poate avea succes”.