Îngrijorate de perspectivele summitului Trump-Putin, Europa și Ucraina au prezentat Statelor Unite o contrapropunere la oferta președintelui rus. Detalii de culise de la reuniunea de lângă Londra

Co-gazdele discuției de la Chevening House din Kent au fost secretarul britanic al afacerilor externe, David Lammy, și vicepreședintele SUA, JD Vance. Credit: Kin Cheung / AP / Profimedia

Oficialii din Ucraina și Europa au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind un armistițiu în schimbul cedării de teritorii de către Kiev în favoarea Rusiei, a relatat Wall Street Journal (WSJ), sâmbătă, potrivit The Kyiv Independent. În schimb, în cadrul discuției de la Chevening House din Kent, le-au înaintat oficialilor americani o contrapropunere.

Îngrijorați că vor privi de pe margine summitul pe care îl vor avea vineri în Alaska președinții Statelor Unite și Rusiei, oficiali de rang înalt din Europa și Ucraina s-au reunit sâmbătă lângă Londra ca să discute cu oficialii americani atât pentru a înțelege poziția lui Vladimir Putin, cât și pentru a se asigura că Donald Trump este conștient de miză, notează The New York Times (NYT).

„Nu poți începe un proces cedând teritorii în mijlocul luptelor”

Doi oficiali europeni familiarizați cu discuțiile au declarat pentru WSJ că Europa își propune să traseze o linie roșie unitară cu Ucraina, cerând implicarea oficialilor UE în orice potențială negociere de pace cu Rusia și reiterând că viitorul Ucrainei nu poate fi discutat fără participarea Kievului.

Contrapropunerea prezentă vicepreședintelui american JD Vance, co-gazdă a reuniunii, și emisarilor speciali ai SUA Keith Kellogg și Steve Witkoff solicită totodată o încetare a focului înainte de întreprinderea altor acțiuni, menționând în același timp că schimbul de teritorii se poate produce doar într-o manieră reciprocă, a relatat WSJ.

„Nu poți începe un proces cedând teritorii în mijlocul luptelor”, a declarat un negociator european pentru WSJ.

Potrivit NYT, europenii încearcă să obțină informații directe despre discuția pe care au purtat-o în această săptămână președintele rus Vladimir Putin și emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, cu privire la soluționarea conflictului din Ucraina.

Așa cum înțeleg europenii propunerea liderului rus, el vrea controlul rusesc asupra întregului Donbas din Ucraina, inclusiv asupra unor zone pe care forțele Moscovei nu le controlează în prezent. În schimb, Putin ar fi de acord cu un armistițiu care ar îngheța actualele linii de luptă în alte locuri, inclusiv în zonele Herson și Zaporojie, unde trupele ruse controlează de asemenea porțiuni de teritoriu.

Propunerea lui Vladimir Putin îi oferă „tot ce își dorește în schimbul a nimic”

Exprimându-și îngrijorarea cu privire la deschiderea SUA de a începe negocierile pe cadrul de lucru propus de Putin, precum și scepticismul față de intenția președintelui rus de a respecta cu adevărat armistițiul, un oficial european a declarat pentru WSJ că „propunerea este mult mai rea decât a spus Trump în timpul apelului”, iar altul a spus că îi oferă „lui Putin tot ce își dorește în schimbul a nimic”.

Miercuri seară, când i-a informat în privința discuției dintre Putin și Witkoff, Trump le descrisese liderilor europeni liniile directoare din propunerea omologului rus, inclusiv ideea schimburilor de teritorii, provocând consternare în rândul oficialilor europeni.

La acel moment, președintele SUA nu a oferit prea multe detalii despre oferta lui Putin, dar a indicat că schimbul propus include controlul rusesc asupra întregii regiuni Donbas, au declarat doi oficiali europeni de rang înalt.

Ucrainenii doresc mai întâi o încetare a focului, iar apoi vor fi pregătiți să discute compromisuri teritoriale. Totuși, Ucraina nu este pregătită să cedeze teritorii pe care Rusia nu le ocupă în prezent, după cum a transmis clar sâmbătă președintele Zelenski, și respinge orice pierdere permanentă a teritoriului suveran ucrainean în temeiul dreptului internațional.

Europenii sunt îngrijorați că Trump și Putin vor ajunge singuri la un acord pe care apoi i-l vor impune Ucrainei. Europenii încearcă să-i sublinieze președintelui american că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa negocierilor și că zilele de la Ialta, când americanii și rușii și-au împărțit Europa, au apus de multă vreme, au mai spus cei doi oficiali europeni, care au participat la întâlnirea din Marea Britanie.