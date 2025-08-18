Cu datorii de milioane de euro, PNL a lansat o acțiune în instanță. „Partidul nu are bani, iar Bolojan și noua conducere au decis” / Lista banilor încasați de partide în august 2025

Acțiunea în instanță a fost deschisă de PNL recent, pe 12 august 2025. Autoritatea Electorală Permanentă a decis, în luna mai, că liberalii trebuie să returneze 14 milioane de lei, banii cheltuiți din subvenție la alegerile prezidențiale din 2024. Iar PNL s-a îndreptat împotriva AEP, ”ca să câștige timp”, spune un membru al PNL. Un proces similar a declanșat și AUR împotriva AEP.

3 milioane de euro ar trebui să plătească PNL, dar nu-i are. Decizia oficială privind contestarea deciziei AEP a fost luată de noua conducere a PNL, după Congresul în care Ilie Bolojan a fost ales președinte al partidului. Până la acest moment, nu s-a stabilit un termen pentru proces, care a fost deschis pe 12 august de liberali.

„PNL nu mai are bani să plătească datoriile. 14 milioane de lei, aproape 3 milioane de euro, este o sumă enormă, în condițiile în care partidul are datorii de peste 150 de milioane de lei. Suma trebuia plătită în 30 de zile. PNL nu are bani, Bolojan și noua conducere au decis să tragă de timp prin acest proces”, au dezvăluit surse din PNL de ce a refuzat partidul să restituie suma cerută de AEP. Persoanele respective au solicitat anonimatul.

În mod oficial, liberalii consideră că OUG dată de guvernul Ciolacu în 2024 acoperă și banii din subvenție și că AEP trebuia să le restituie întreaga sumă cheltuită, indiferent de natura fondurilor.

PNL a utilizat în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă, din noiembrie 2024, peste 14 milioane de lei din subvenția încasată de la bugetul de stat. După anularea alegerilor prezidențiale, guvernul Ciolacu a emis, în decembrie 2024, o Ordonanță de Urgență prin care banii cheltuiți în campanie se restituie.

Decizia AEP a venit după controlul de legalitate

Au fost restituiți și banii cheltuiți din surse private, împrumuturi-donații, dar și cei primiți de la stat sub formă de subvenție. Toate partidele și candidații au primit banii până la sfârșitului anului trecut.

Autoritatea Electorală Permanentă a decis, în mai 2025, după controlul de legalitate, că PNL trebuie să returneze statului 14 milioane de lei, banii folosiți din subvenție.

„PNL a încasat subvenție lunară de la stat în 2024. Au folosit o parte în campania de la prezidențiale. După ce s-au anulat alegerile au primit toți banii înapoi, inclusiv cei cheltuiți din subvenție. După campanii, cheltuielile din subvenție nu se returnează, acum s-a întâmplat pentru prima dată din cauza OUG. AEP a verificat și a decis că e ilegal ca PNL să primească și banii din subvenție. Liberalii trebuie să dea banii înapoi, dar refuză”, au declarat surse politice pentru HotNews.

Comparativ, PSD nu a folosit subvenția pentru campania prezidențială a lui Marcel Ciolacu, ci s-a bazat pe împrumuturi. Astfel, întreaga sumă cheltuită a fost restituită și nu au existat probleme după controlul Autorității Electorale Permanente.

Poziția AEP este că banii din subvenție, conform legii privind finanțarea campaniilor electorale, nu se restituie sau rambursează după alegeri.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a dat și ea în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, dar suma în dispută este mai mică, cu puțin peste un milion de lei. Nici în acest dosar nu s-a stabilit un termen pentru proces.

USR a returnat cinci milioane de lei

USR a acționat diferit și a plătit suma încasată în decembrie de la AEP, în baza OUG din decembrie.

„Suma rambursată de AEP în luna decembrie 2024, gândită ca un avans înainte să se finalizeze controlul a fost calculată fără să fie făcută diferența între sursele de finanțare din raportul de cheltuieli al USR, respectiv subvenție și veniturile proprii. Banii au fost mutați din primul moment într-un cont separat, în așteptarea verificărilor oficiale, pentru a fi returnați imediat ce AEP confirmă calculul final”, a precizat USR pentru HotNews.ro.

USR a returnat din luna mai suma de 5.1 milioane de lei, cheltuită în campania prezidențială a Elenei Lasconi.

Câți bani au încasat partidele ca subvenție în august 2025

Deși s-a discutat insistent în ultimele două luni despre reducerea subvenției pentru partide, acest lucru nu s-a întâmplat. Ultima subvenție încasată de partide, aferentă lunii august, este de 19 milioane de lei.