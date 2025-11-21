Cu echivalentul a 5 milioane de euro plătite de Simion pentru o lună și jumătate la Realitatea Plus, Trump și-a făcut campanie pe Facebook vreme de trei luni, în SUA și în toată lumea. AEP a făcut plângere penală pentru contractul AUR – Realitatea

Din cele 69 de milioane de lei cheltuite de George Simion în campania electorală prezidențială din primăvara lui 2025 (turul I și turul II), 23,4 milioane de lei au ajuns la postul de televiziune Realitatea Plus. Dar Realitatea nu a prestat conform contractului și AUR a plătit o publicitate care nu i s-a prestat. Diferența între factură și realitate a fost de 17 milioane de lei, susține AEP, lucru care a determinat Autoritatea să facă plângere penală, scrie siteul de investigații Snoop.

Din cei 23,4 milioane de lei plătiți de AUR către Realitatea Plus, ceea ce înseamnă aproape 5 milioane de euro, 1 milion de euro au fost achitați pentru o singură zi de emisie: 12 mai 2025.

„Culisele Statului Paralel” a costat pe AUR 450.000 de euro

În acea zi, aproape o jumătate din sumă a fost plătită pentru emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, ”Culisele Statului Paralel”. Emisiunea a durat 2 ore. Realitatea Plus a facturat lui George Simion pentru această emisiune 450.000 de euro. AUR a plătit și a cerut ca banii să-i fie rambursați din buget.

Când AEP a verificat pe ce a dat AUR banii, Autoritatea a aflat că Simion n-a fost prezent în emisiune – candidatul a apărut doar câteva minute, într-o intervenție de la distanță. Acesta nu a fost singurul criteriu luat în calcul de AEP.

AEP susține că, în realitate, AUR a primit publicitate electorală de câteva mii de euro

Analizând conținutul emisiunii realizate de Anca Alexandrescu, AEP a descoperit că în ea s-au discutat numeroase subiecte fără nicio legătură cu George Simion, care însă au fost facturate ca și cum toată emisiunea ar fi fost campanie pentru liderul AUR.

AEP a decis ca, din cei 450.000 de euro plătiți de AUR pentru ediția de ”Culisele Statului Paralel” și pe care partidul i-a cerut rambursați, să recunoască și să ramburseze către AUR câteva mii de euro. Restul banilor rămân plătiți de partidul lui George Simion din fondurile proprii.

În același timp, AEP a făcut plângere penală. Simion a declarat, citat de Snoop, că va contesta în instanță nerambursarea. Liderul AUR susține că motivele invocate de Autoritate sunt „inventate”, iar AUR reprezintă țintă pentru instituții ale statului.

Cu puțin peste banii dați de AUR la Realitatea, Trump și-a făcut campanie vreme de 3 luni pe Facebook

Din cei aproape 5 milioane de euro plătiți către Realitatea Plus, AEP nu a recunoscut drept cheltuieli legale 3,5 milioane de euro.

Ce înseamnă 5 milioane de euro în termeni de publicitate electorală, nu doar în România?

Dacă în campania de o lună și jumătate, AUR a dat către Realitatea Plus 5 milioane de euro, Donald Trump a dat 6 milioane de dolari (5,5 milioane de euro) pentru toată reclama sa pe Facebook, pe ultimele trei luni ale prezidențialelor din SUA din noiembrie 2024, conform unui raport independent al companiei financiare Solomon.

Ce înseamnă 450.000 de euro cheltuiți pe o singură emisiune?

În noiembrie 2024, în ultimele zile ale campaniei pentru realegerea sa ca președinte, echipa lui Donald Trump a cheltuit pentru 10.000 de spoturi, 18 miloane de dolari. Este echivalentul a 1.800 de dolari pe spot. Sunt prețuri TV din SUA, piață de publicitate mai scumpă decât în România.

Un calcul arată că la cât a plătit AUR pentru emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, 450.000 de euro, în cele două ore la Realitatea Plus ar fi putut fi difuzate 300 de spoturi, la prețul plătit de Donald Trump în SUA.

Diferența e că în timp ce cele 300 de spoturile din SUA erau cu Donald Trump, în emisiunea de două ore de la Realitatea Plus George Simion a apărut câteva minute.

Un calcul arată că, potrivit sumei de 450.000 de euro plătite de AUR pentru emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, valoric în cele două ore la Realitatea Plus ar fi putut fi difuzate 300 de spoturi, la prețul plătit de Donald Trump pe TV în SUA. Investigația integrală în Snoop.