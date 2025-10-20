„Cu o singură mușcătură, mi-a distrus brațul”. Ieșit la alergare într-o pădure din Japonia, un bărbat din Noua Zeelandă a avut parte de un coșmar

Un neozeelandez, Billy Halloran, a trecut prin clipe de coșmar acum două săptămâni, când a fost atacat de un urs într-o pădure din Japonia, scrie CNN.

Halloran se afla la una dintre alergările sale obișnuite prin pădurile din Myoko, Japonia la începutul lunii octombrie când a văzut ceva ce nu mai întâlnise până atunci: doi urși negri asiatici.

A știut imediat că are probleme. Atacurile urșilor au crescut în toată Japonia, cu peste 100 de persoane rănite până în prezent în acest an și cel puțin șapte ucise, cel mai mare număr de la momentul în care au început să fie înregistrate date, în 2006. Un atac mortal recent a avut loc la doar câțiva kilometri de locul unde locuiește, scrie CNN.

Acum, bărbatul era singur pe potecă, la kilometri distanță de locul unde își parcase mașina, gândindu-se cum să scape de cei doi urși care îl priveau din tufișuri, la mai puțin de 30 de metri distanță.

Când a încercat să se retragă încet, unul dintre urși a început să se îndrepte spre el, a povestit bărbatul în vârstă de 32 de ani. . „Era cam de mărimea mea, era adult, cântărea cel puțin 60 sau 70 de kilograme”, a spus el.

A sperat că îl va speria

Halloran a decis să nu fugă, de teamă că animalul îl va urmări și va sări pe el din spate. În schimb, a încercat să-l sperie strigând. „Am văzut că se pregătea să se năpustească asupra mea – și așa a și făcut.”

A ridicat brațul în fața feței, „iar animalul m-a apucat de braț și m-a împins la pământ”, a spus Halloran.

„Apoi, dintr-o singură mușcătură, brațul meu era distrus.”

Ursul i-a atacat apoi piciorul, lăsând urme de zgârieturi și mușcături, înainte de a se retrage. Plin de adrenalină, Halloran a reușit să se ridice, apoi s-a angajat într-o scurtă „confruntare” cu ursul – înainte ca acesta să dispară înapoi în tufișuri.

A alergat un kilometru

Îngrozit că s-ar putea întoarce, Halloran și-a sunat soția să vină să-l ia. Cu brațul rupt și piciorul grav rănit, a reușit să alerge un kilometru pentru a se întâlni cu ea și a aștepta ambulanța.

Ajuns la spital, acesta a suferit trei operații – inclusiv o grefă de șold pentru a acoperi o bucată de os care fusese mușcată și inserarea de plăci metalice în braț.

Alte incidente

În ultimele luni, alte incidente cu urși au inclus urși care au devastat un supermarket, au hoinărit în fața unei creșe și au mutilat grav un bărbat în timp ce acesta curăța o baie în aer liber.

Experții spun că urșii se aventurează din ce în ce mai mult în afara habitatelor lor tradiționale și în zonele urbane în căutare de hrană, deoarece schimbările climatice interferează cu înflorirea și polenizarea unor surse tradiționale de hrană ale animalelor, mai scrie CNN.