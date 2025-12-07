Înaintea primelor rezultate exit poll pentru alegerile din București 2025, Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a reacționat vehement la un mesaj apărut în aceste ore pe rețelele de socializare.

Cu mai puțin de patru ore înainte de închiderea urnelor de vot în cursa pentru Primăria București, rețelele de socializare sunt pline de scenarii privind rezultatele exit-poll-urilor, deși acest lucru este ilegal. HotNews nu va furniza date. Există țări unde vehicularea ierarhiei și a estimărilor din exit-poll este permisă, în România se consideră că influențează procesul electoral. Ne conformăm.

Unul dintre mesajele vehiculate l-a iritat pe candidatul PSD, Daniel Băluță, care a reacționat vehement.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect. Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal. Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă DEMOCRAȚIE! Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”, a scris Băluță pe Facebook, puțin după ora 16.

