„Cu rușii am cunoscut doar sărăcie”: Ce scrie presa internațională despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Între „vot istoric” și un „efort fără precedent” al Rusiei

Rezultatul alegerilor din Republica Moldova a fost pe larg tratat de presa internațională, care subliniază natura istorică a scrutinului în contextul în care țara vecină a votat în favoarea pentru continuarea parcursului european. Numeroase publicații internaționale au semnalat de asemenea atmosfera tensionată în care s-au desfășurat alegerile pe fondul campaniei rusești de influențare a alegătorilor.

„Ca semn al mizei mari a acestor alegeri extrem de tensionate, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de manipulare și tentativă de intimidare în timpul campaniei. Votul a fost umbrit în mod special de temerile de cumpărare a voturilor și tulburări, precum și de o ‘campanie de dezinformare fără precedent’ condusă de Rusia, potrivit UE”, scrie Le Monde.

Cotidianul francez, care amintește că Moscova a negat aceste acuzații, îl citează pe Igor Boțan, directorul think tank-ului moldovenesc Adept, care a declarat că Republica Moldova „nu a mai văzut niciodată un asemenea nivel [de interferență străină] într-o campanie electorală” de la obținerea independenței sale în 1991.

„Ca în fiecare duminică, ieri, în parcul din fața clădirii guvernului, persoane în vârstă își vindeau la tarabe amintiri din epoca sovietică. Busturi ale lui Lenin și medalii ale Armatei Roșii erau oferite celui care oferea cel mai mult, vorbindu-se strict în limba rusă. Ca după fiecare alegere, Moldova se trezește astăzi încă împărțită în ceea ce privește calea de urmat, dacă să meargă înainte sau să se întoarcă. Dar cel puțin direcția pare acum clară”, notează Corriere della Sera.

„Toți își puseseră mari speranțe în rezultatul acestui vot care va alcătui pentru următorii patru ani viitorul Parlament de la Chișinău și, în consecință, noul guvern. Niciodată până acum Uniunea Europeană nu s-a implicat atât de deschis de partea taberei favorabile ei, prin vizitele șefilor de stat și ale înalților reprezentanți de la Bruxelles. Niciodată – cel puțin dacă urmărim firul acuzațiilor care rămân încă de demonstrat – tabăra filorusă nu s-a aventurat atât de departe în tentativa de a orienta rezultatul în favoarea sa. De data aceasta, se pare că lucrurile au mers mai bine pentru primii”, continuă ziarul italian.

„În vest, au votat Europa; în est, au ales Rusia, ca să spunem așa. Tinerii vor noul, bătrânii tânjesc după trecut. Între ele, aproape ca și cum ar simboliza fractura, curge râul Nistru”, mai notează Corriere, cu referire la râul care desparte majoritatea Republicii Moldova de regiune separatistă prorusă Transnistria.

Republica Moldova a votat „dacă își continuă drumul european sau revine în sfera de influență a Rusiei”

„Victoria formațiunii proeuropene a fost mai amplă decât prevedeau sondajele și decât se aștepta o societate tot mai polarizată de efectul ingerințelor și propagandei ruse. Victoria strânsă a partidului de guvernământ la referendumul din octombrie 2024 privind aderarea la Uniunea Europeană alimentase teama că PAS își pierde sprijinul, pe fondul unei grave crize economice marcate de scumpirea electricității și de o inflație de 30%. Dar sprijinul acordat acestui partid arată dorința moldovenilor de a merge spre UE, bloc din care Republica Moldova intenționează să facă parte până în 2030”, notează El Pais.

Ziarul spaniol amintește la rândul său că numeroși analiști au considerat aceste alegeri drept cele mai importante din istoria țării, unele „care trebuiau să decidă dacă își continuă drumul european sau revine în sfera de influență a Rusiei”.

„De la atacuri cibernetice la manipularea informațiilor, trecând prin tentative de falsificare a votului și pregătiri pentru a incita la proteste violente – întreaga campanie are un scop clar: deturnarea voinței cetățenilor”, a declarat pentru el Pais Mihai Isac, expert în regiunea Mării Negre și în dezinformarea rusă, care a subliniat că alegerile au fost marcate de o ofensivă hibridă masivă orchestrată de Kremlin”.

„Cu rușii am cunoscut doar sărăcie timp de 80 de ani”

„În iunie 2022, Bruxelles-ul a declarat atât Republica Moldova, cât și Ucraina, țări candidate la aderare. Anul trecut, o majoritate restrânsă din țară a votat în favoarea aderării la UE într-un referendum. Pe străzile din Chișinău, susținătorii forțelor proeuropene se temeau că această evoluție ar putea fi anulată”, scrie și Handelsblatt.

„Dacă forțele proruse ar câștiga, ar putea opri procesul”, a declarat pentru ziarul german Corina Caireac, o moldoveancă ce lucrează în sectorul cultural, a locuit în Franța și vorbește fluent franceza. „Am făcut deja multe progrese economice”, și-a lăudat ea țara spunând totodată că „nu vreau să mă întorc în Uniunea Sovietică; îmi iubesc libertatea”. „Dreptul ei de vot, spune ea, este arma ei într-un război hibrid pe care îl poartă de mult timp împotriva Rusiei. Ca majoritatea moldovenilor, vorbește nu doar limba română, ci și limba rusă fluent. Îi place cultura rusă, dar susține Ucraina – o problemă care spune ea, acum divizează prietenii și familiile din Moldova”, mai notează Handelsblatt.

„Cu rușii am cunoscut doar sărăcie timp de 80 de ani”, a declarat pentru reporterii ziarului german și Oleg, un bărbat care a fost să voteze alături de soția și fiul său. „Însă sentimentul proeuropean din capitală este departe de a fi împărtășit de toți moldovenii. În special în regiunea separatistă Transnistria din estul țării și în Găgăuzia, o regiune autonomă din sud-estul Moldovei, populația este considerată critică față de UE și prorusă”, conchide cotidianul german.

BBC amintește că Dodon i-a chemat pe oameni în stradă

„Ilustrare a tensiunii din jurul votului, au fost raportate alerte cu bombă la secţiile de votare din Italia, România, Spania şi SUA. Alte alerte similare au fost raportate în Moldova, iar trei persoane au fost arestate sub suspiciunea de complot pentru provocarea de tulburări în ziua de după vot. Liderul partidului lui Sandu, Igor Grosu, a dat vina pe grupurile infracționale susţinute de Moscova pentru incidentele de duminică şi a îndemnat la ‘răbdare şi calm’ pentru a permite continuarea procesului electoral”, transmite BBC.

Societatea britanică de radiodifuziune amintește de asemenea că fostul președinte moldovean Igor Dodon, „unul dintre principalii rivali ai Maiei Sandu, a apărut la televiziunea naţională imediat după închiderea urnelor, afirmând că aliaţii săi proruşi din Blocul Electoral Patriotic au câştigat alegerile, în ciuda faptului că nu existau sondaje la ieşirea de la urne şi înainte ca rezultatele preliminare să fie anunţate”. „Mulţumind moldovenilor pentru că au votat ‘în număr record’, Dodon a cerut guvernului PAS să părăsească puterea şi susţinătorilor tuturor partidelor de opoziţie să iasă luni în stradă pentru a-şi ‘apăra’ votul”, mai notează BBC.

Aceasta amintește de asemenea că în perioada premergătoare votului, poliţia a raportat dovezi ale unui efort fără precedent al Rusiei de a răspândi dezinformare şi de a cumpăra voturi, precum și de faptul că zeci de indivizi au fost, de asemenea, arestaţi, acuzaţi că au călătorit în Serbia pentru antrenament cu arme de foc şi coordonarea tulburărilor. BBC amintește de asemenea de propria sa anchetă, care a descoperit o reţea care promitea să plătească participanţilor dacă publică propagandă prorusă şi ştiri false.

Alegeri „cruciale” în Republica Moldova, subliniază Associated Press

„Partidul de guvernământ pro-occidental din Republica Moldova a obținut un avans decisiv într-un scrutin parlamentar crucial, umbrit de acuzațiile de ingerință rusă. Alegerile au fost privite pe scară largă drept o alegere geopolitică între drumul spre Uniunea Europeană și o revenire în sfera de influență a Moscovei”, a notat și Associated Press într-un articol publicat după ce peste 95% din procesele verbale de la alegeri au fost numărate.

Agenția de presă amintește că ziua votului a fost marcată de o serie de incidente, de la amenințări cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate, până la atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale și guvernamentale, alegători care își fotografiau buletinele de vot și persoane transportate ilegal la secțiile de votare.

„Votul de duminică, cu miză uriașă, a fost într-o anumită măsură un test decisiv pentru autoritățile moldovene în contracararea a ceea ce acestea susțin de mult timp că este un amplu ‘război hibrid’ dus de Rusia – acuzată că a cheltuit ‘sute de milioane’ de euro pentru a încerca să preia puterea în Republica Moldova și, în cele din urmă, să-i zădărnicească parcursul european”, subliniază AP.

„Așa-zisele strategii rusești includ o amplă operațiune de cumpărare de voturi, atacuri cibernetice, un plan de a incita la revolte în masă în jurul alegerilor și o vastă campanie de dezinformare online menită să slăbească sprijinul pentru partidul de guvernământ pro-european și să orienteze alegătorii spre formațiuni favorabile Moscovei. Chiar înainte de scrutin, poliția a efectuat sute de percheziții și a reținut zeci de persoane despre care se afirmă că ar fi fost antrenate în Serbia pentru a provoca ‘revolte în masă’ și a destabiliza țara în jurul acestor alegeri cruciale”, continuă agenția internațională de presă.

„Rusia a negat în mod repetat că s-ar fi amestecat în treburile Republicii Moldova și a respins săptămâna trecută acuzațiile drept ‘antirusești’ și ‘neîntemeiate’”, mai notează AP.