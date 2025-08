Cu un copil de mână și un clește de nas. O toaletă publică decentă, atâta cer!

Recunosc: am ajuns în punctul în care mi-aș dori să existe toalete publice cu plată, dar cu garanția că sunt curate, funcționale, igienizate la fiecare oră. FOTO: Shutterstock

Suntem în vacanța de vară. Ne-am jucat în parc și ne-a toropit căldura. „Mama, mergem în mall să mâncăm înghețată de la gelateria aia bună?”. Cum să refuzi o asemenea propunere? „Dar mai întâi, am nevoie la toaletă!”. Știți sunetul acela din filmele de comedie, cel care imită o bandă stricată? Ta-na-na-nam! Așa avea să ni se strice și nouă toată distracția.

Dintotdeauna am avut oroare de toaletele publice (și, credeți-mă, nu sunt vreo mimoză), dar, de când sunt mamă, mi se par cele mai abominabile locuri inventate vreodată. Rar mi-a fost dat să întâlnesc o toaletă decentă în locuri foarte populate. Iar când am găsit-o am trecut-o cu litere mari la capitolul „de ținut minte, în caz de nevoie”.

La mall: branduri de lux și miros de canal

Revenind la după-amiaza cu pricina, când copilul (mai ales de vârste preșcolare) se cere la baie, mintea unei mame intră pe pilot automat. Unde și în ce condiții? N-am fost niciodată de acord cu principiul „boscheții sunt salvarea noastră”, așa nu plecăm de acasă fără oliță portabilă și cele trebuincioase (ce să fac? sunt mamă de fată!). Dar trebuia să caut un loc în care să putem avea măcar un pic de intimitate, căci igienă, sincer, nu mă așteptam să găsesc. M-am înarmat cu un soi de curaj orb, mi-am luat copilul de mână și am pornit înspre toaletă.

