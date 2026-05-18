Cuba avertizează că, dacă SUA o vor ataca, va urma „un masacru cu consecințe incalculabile”

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a avertizat luni că orice acțiune militară a Statelor Unite împotriva Cubei va duce la un „masacru”, cu consecințe incalculabile pentru pacea și stabilitatea regională, scrie Reuters.

„Cuba nu reprezintă o amenințare”, a afirmat Diaz-Canel, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Mesajul integral al președintelui cubanez:

„Amenințările de agresiune militară împotriva Cubei din partea celei mai mari puteri mondiale sunt bine cunoscute. Amenințarea în sine constituie deja o crimă internațională. Dacă s-ar materializa, ar declanșa un masacru cu consecințe incalculabile, plus impactul distructiv asupra păcii și stabilității regionale. Cuba nu reprezintă o amenințare și nu are planuri sau intenții agresive împotriva niciunei țări. Nu are niciunul împotriva SUA și nici nu a avut vreodată vreuna – lucru pe care guvernul acelei națiuni îl știe foarte bine, în special agențiile sale de apărare și securitate națională. Cuba, care suferă deja o agresiune multidimensională din partea SUA, are dreptul absolut și legitim de a se apăra împotriva unui atac militar. Totuși, acest lucru nu poate fi folosit, nici logic, nici onest, ca o scuză pentru a impune războiul asupra nobilului popor cubanez”.

Afirmațiile lui Miguel Diaz-Canel au venit în urma unui articol publicat duminică de site-ul american Axios, care citează informații secrete, potrivit cărora Cuba ar fi achiziționat peste 300 de drone militare și ar fi discutat planuri de a le folosi pentru a ataca baza navală americană din Golful Guantanamo, navele militare americane și baza Key West, Florida. Cuba a afirmat că Statele Unite inventează un pretext pentru a justifica o eventuală intervenție militară.

Ce spun cubanezii

Pe străzile din Havana, unii locuitori au spus că vor rezista oricărui atac, în ciuda dificultăților economice profunde cu care se confruntă insula.

„Știu că Cuba este o țară puternică. Cubanezii sunt foarte curajoși și nu ne vor găsi nepregătiți”, a spus Sandra Roseaux, în vârstă de 57 de ani. „Dacă vor veni, vor trebui să lupte, pentru că Cuba va riposta. Țara mea, chiar dacă este înfometată sau oricare ar fi situația, va riposta. Este mai bine să nu vină, pentru că va fi o luptă.”

Cuba, un adversar comunist al Washingtonului de generații întregi, se află sub o presiune din ce în ce mai mare de când Statele Unite i-au întrerupt aprovizionarea cu energie, după ce l-au arestat în ianuarie pe președintele Venezuelei, un aliat al Havanei. În ultimele săptămâni, combustibilul s-a epuizat, iar electricitatea este disponibilă adesea doar o oră sau două pe zi.

Tensiunile dintre cele două țări au crescut brusc în ultimele zile. Reuters a scris săptămâna trecută, citând o sursă din cadrul Departamentului de Justiție al SUA, că procurorii intenționează să-l pună sub acuzare pe fostul lider cubanez Raul Castro pentru doborârea în 1996 a două avioane operate de o organizație umanitară.

Ministrul de Externe, Bruno Rodriguez, a afirmat, într-o postare pe rețelele de socializare, că Cuba, „la fel ca orice națiune din lume”, are dreptul la autoapărare legitimă împotriva agresiunii externe, în conformitate cu Carta ONU și dreptul internațional.

Ulises Medina, 58 de ani, un locuitor din Havana, a îndemnat la negocieri. „Nu ar fi corect ca Statele Unite să invadeze Cuba, nici ca Cuba să invadeze Statele Unite”, a spus el. „Trebuie să ajungă la un acord, să discute și să negocieze. Cuba, în orice caz, se va apăra, deoarece țara nu va fi predată.”

O punere sub acuzare a lui Castro, în vârstă de 94 de ani – fratele fostului lider Fidel Castro și erou al Revoluției Cubaneze din 1959 – ar marca o escaladare majoră a presiunii exercitate asupra Cubei de către administrația Trump.

„Poporul cubanez nu lasă pe nimeni să se amestece în treburile sale”, a spus Jorge Villalobos, un locuitor în vârstă de 87 de ani. „Cubanezii știu să se apere, chiar și cu bețe și pietre.”