Îngrijorări la Washington după ce Cuba a achiziționat sute de drone. Planurile discutate la Havana

Cuba, care a achiziționat peste 300 de drone militare, a început recent să discute planuri de a le folosi pentru un potențial atac asupra bazei americane din Guantanamo Bay, asupra unor nave militare americane și, eventual, asupra Key West, Florida, zonă aflată la circa 145 kilometri nord de Havana, susține publicația Axios invocând informații clasificate pe care le-a primit, potrivit Reuters.

Un oficial american de rang înalt a explicat că informațiile, care ar putea deveni pretext pentru o eventuală acțiune militară americană, arată măsura în care administrația Trump vede Cuba ca o amenințare, din cauza evoluțiilor din domeniul războiului cu drone și a prezenței unor consilieri militari iranieni la Havana.

„Când ne gândim la astfel de tipuri de tehnologii aflându-se atât de aproape și la o serie de actori răi, de la grupuri teroriste, la carteluri criminale, iranieni și ruși, este îngrijorător”, a atras atenția oficialul.

„Este o amenințare în creștere”, a subliniat el.

Oficialii americani spun că autoritățile cubaneze au cumpărat drone de atac cu „capacități variate” din Rusia și Iran, începând din 2023, și le-au depozitat în locații strategice de pe insulă.

Șeful CIA a fost în Cuba

Directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit joi în Cuba și i-a avertizat pe oficialii locali să nu se angajeze în ostilități. Acesta i-a îndemnat să renunțe la guvernarea totalitară pentru a scăpa de sancțiunile americane, a declarat un oficial din cadrul serviciului american de spionaj pentru Axios.

„Directorul Ratcliffe a transmis clar despre Cuba că nu mai poate servi drept platformă pentru adversari care promovează agende ostile în emisfera noastră”, susține oficialul respectiv.

„Emisfera Vestică nu poate fi terenul de joacă al adversarilor noștri”, a adăugat el.

SUA a impus insulei conduse de comuniști o blocadă energetică, care a privat-o de combustibil. Havana se confruntă cu cele mai grave întreruperi de curent din ultimele decenii, iar cubanezii au ieșit în stradă miercuri noapte (joi dimineață în România) pentru a protesta.

Marți, președintele american Donald Trump a calificat Cuba drept „stat eșuat”, susținând că Havana cere ajutor și vor avea loc discuții.

În tot aceste context, autoritățile cubaneze au publicat un „ghid de familie” pe site-uri oficiale locale, prin care îi învață pe cetățeni cum să supraviețuiască unor „potențiale atacuri inamice”.