Cui i-ar da acum Victor Rebengiuc un sul de hârtie igienică „să se șteargă la gură”

Actorul care a făcut unul dintre gesturile memorabile ale Revoluției din 1989, când a intrat în studioul Televiziunii Române și a oferit un sul de hârtie igenică pentru cei care au proslăvit regimul dictatorial, consideră azi că politicienii izolaționiști ar merita un tratament similar. Pentru că intenția acestora de a rupe România de parcursul democratic e periculoasă la adresa vieții de zi cu zi a oamenilor.

La mai bine de 35 de ani de la Revoluție, actorul Victor Rebengiuc spune, într-un dialog pentru publicul HotNews, că „există o amenințare” asupra libertății noastre. El vorbește despre polarizarea din societate, despre cum a ajuns să primească mesaje de amenințare cu moartea sau despre cum a ajuns pe „lista sorosistilor”.

Actorul în vârstă de 92 de ani a explicat de ce credea, atât în 2017, când în România au avut loc manifestații masive de stradă împotriva Guvernului, dar și acum, că o să moară în comunism.

„Așa credeam. Și s-ar părea că da, o să mor în comunism. Cu ceea ce se întâmplă astăzi, eu așa cred. Există o amenințare în momentul de față. Îi simt pe ăștia porniți, vor să schimbe, dar eu cred că ei greșesc. Treaba lor, asta îi privește. Dar cred în continuare că greșesc”, a spus Victor Rebengiuc.

Reporterul HotNews a stat de vorbă cu actorul la finalul proiecției filmului documentar: „Între tăcere și păcat”, despre viața și literatura poetei Ana Blandiana.

„Am fost optimiști după Revoluție, puțin”

Cum își procura Victor Rebengiuc optimismul în comunism, când numeroase piese de teatru erau cenzurate de Partidul Comunist? Cum și-l procură azi? Spune că „nu prea” este optimist.

Nici în comunism nu era optimist, dar își găsea resursele în profesie, de unde venea bucuria:

„Eu nu prea eram optimist, mai ales în perioada comunistă. Nu prea eram deloc, dimpotrivă. Dar eram tânăr și îmi plăcea foarte mult profesia. Lucram în profesie și astea erau lucruri care mă bucurau foarte mult. Îmi doream să mă perfecționez. Întotdeauna asta mi-am dorit și niciodată nu m-am considerat «ajuns la capăt, am învățat totul, știu totul, nu mai am nevoie de nimic». Am fost optimiști după Revoluție, puțin. Apoi, imediat Iliescu ne-a tăiat craca”, a spus Rebengiuc în dialogul cu HotNews.

„N-au ce să mai șteargă”

În decembrie 1989, în studioul Televiziunii Române Libere, Victor Rebengiuc le-a transmis un mesaj celor care „vin la televiziune să își ceară scuze”, referindu-se la cei care au făcut propagandă comunistă înainte de căderea regimului. „Înainte de a veni la televiziune să își ceară scuze, le ofer o hârtiuță, un sul, să își șteargă gura”, a fost mesajul transmis de actor.

Cui i-ar da acum Rebengiuc sulul de hârie igienică? Unei „liste întregi” de politicieni. Apoi, a continuat râzând, referindu-se la politicienii izolaționiști: „Separatiștii ăștia, suveraniștii. Dar nu. Nu le-aș da nimic. E târziu la ora asta. N-au ce să mai șteargă. Îmi pare rău pentru ei, săracii. Sunt manipulați enorm”.

Oamenii sunt „tot mai „categorici”

Victor Rebengiuc a vorbit și despre polarizarea din societate.

„N-am fost niciodată de acord cu lucrurile care îmi sunt impuse. Decât dacă cred că îmi fac bine, dar astea nu se impun. Sunt sugerate. În ultima vreme am văzut oameni foarte categorici, care nu nu acceptă discuții”, a spus actorul.

El a amintit despre amenințarea cu moartea pe care a primit-o în 5 decembrie 2024, când a participat la protestul pro-democrație din Piața Universității. Actorul, alături de alte mii de persoane, a strigat în acea seară pentru libertate și pentru Europa.

„Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem și pe cine e normal, altfel băgăm toporul în capetele alea seci. Ai făcut destul rău acestei țări și acestui popor. Retrage-te, nu mai face politică, altfel poporul mânios te va linșa, te va sfâșia și va da cu piciorul în rămășițele sângerânde ale actorului neamului, care crede că are un cuvânt de spus în politică”, a fost mesajul pe care Victor Rebengiuc l-a primit atunci.

Actorul spune că, „evident”, nu s-a „speriat deloc” și se întreabă „cum îi poate trece prin cap unui om așa ceva”.

„E păcat”

„Mi se pare că se poate trăi foarte bine în lumea asta. Libertatea pentru mine asta înseamnă: să nu deranjez pe altul, să nu fac ceva împotriva cuiva care vrea, ca și mie, să fie liber, dar poate nu același fel. Dar când libertatea mi-ar fi amenințată, aș putea să spun «hai să fim liberi toți, nu să alegem libertăți diferite».

„Faptul că oamenii au un candidat preferat e bun. E normal să alegi pe cineva în care crezi că poți să îți pui încrederea. Dar e o diferență, sunt lucruri separate”, a mai spus actorul.

El consideră că tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în România este rezultatul unor „interese foarte străvezii”:

„Sunt oameni cu interese. Tot ce s-a întâmplat în ultima vreme la noi sunt niște interese care sunt foarte străvezii. Le poți observa imediat. Dar e păcat. E adevărat că cei care au fost la putere sunt compromiși la culme, nici nu prea mai au ce să fure, dar ei de asta au fost: s-au pus pe furat”.

Pe „lista sorosistilor”

În luna februarie, mai mulți membri ai mișcării neo-legionare din România au promovat liste negre cu „oamenii lui Soros”. Deși George Soros, cât și fundația sa filantropică nu mai sunt active de ani de zile în România, lupta împotriva „sorosistilor” a fost încurajată de Călin Georgescu, George Simion, dar și de miliardarul Elon Musk, a scris publicația Context. Și actorul Victor Rebengiuc a fost trecut pe lista „sorosistilor”.

„Eu sunt «sorosist». Sunt pe listă. Dar ce a făcut Soros? Eu știu că a făcut lucruri bune. A făcut o societate deschisă (n.r. ONG-ul fondat de George Soros se numește Fundația pentru o Societate Deschisă)”, a spus el.

Victor Rebengiuc a povestit care a fost colaborarea sa cu fundația lui George Soros: „Eram rector al Institutului de Teatru și au venit ziariști de la BBC să țină niște cursuri pentru jurnalism. Îmi dădeam seama că ziariștii care au scris doar despre Ceaușescu, despre soția lui și despre partid, despre marile minciuni din perioada aia, trebuiesc treziți, să știe cum se face jurnalismul adevărat. Le-am oferit o sală care era liberă, fără să mă silească cineva. Soros a echipat din punct de vedere electronic școli întregi”.

„Asta a făcut Soros. Ce toți: „sorosistii!”. Au venit să te dea jos pe tine de la putere? E o tâmpenie. Eu mă mândresc cu ce a făcut acolo (n.r. la Institutul de Teatru). A făcut lucruri bune, nu a făcut lucruri rele”, a adăugat Victor Rebengiuc.