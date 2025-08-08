Culisele discuțiilor Trump-Putin. Ce îi va cere săptămâna viitoare liderul de la Kremlin președintelui american

„Pace lumii”, un tablou creat de artistul rus Alexei Sergienko, care prezintă o combinație a chipului președintelui rus Vladimir Putin și al președintelui american Donald Trump, este expus la galeria Sergienko din Sankt Petersburg, Rusia, pe 14 martie 2025. FOTO: Dmitri Lovetsky / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin, ar putea cere recunoașterea oficială a teritoriilor ucrainene ocupate în cadrul summitului pe care îl va avea săptămâna viitoare cu omologul său american Donald Trump, potrivit unr diplomați europeni și ucraineni, citați de The Wall Street Journal.

În schimb, potrivit surselor WSJ, Putin ar putea propune retragerea trupelor din alte regiuni ucrainene, notează The Moscow Times. Este vorba despre regiunile Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk, unde armata rusă a intrat în timpul ofensivei de vară.

Trump, care dorește să încheie un acord cu Kremlinul, va accepta probabil cererile președintelui rus. Cu toate acestea, Kievul și guvernele europene le vor respinge cel mai probabil, au declarat interlocutorii WSJ.

Acest lucru ar putea duce la acuzarea Ucrainei de continuare a războiului de către Trump, care ar putea lua în calcul întreruperea ajutorul militar și de informații acordat acesteia și, ulterior, s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic, comentează WSJ.

În această situație, Moscova și Kievul vor rămâne singure în fața unui conflict pe care Trump îl numește „războiul lui Biden”.

Kievul refuză recunoașterea teritoriilor anexate de Rusia

Surse familiarizate cu situația au confirmat pentru ale The Telegraph că Kievul nu este pregătit să accepte recunoașterea internațională a teritoriilor anexate de Rusia, dar poate accepta un armistițiu pe linia frontului.

Cu toate acestea, The Telegraph indică faptul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski recunoaște că eliberarea teritoriilor capturate de Putin prin mijloace militare este imposibilă și că trebuie căutate soluții diplomatice la conflict.

Putin și Trump, în cursul mai multor convorbiri telefonice din acest an, nu au ajuns niciodată la un conflict deschis, în ciuda declarațiilor președintelui american privind „dezamăgirea” față de Putin, au declarat pentru WSJ surse din administrația americană.

Dialogurile lor sunt prietenoase, conform surselor citate, deși Putin se lasă adesea pradă unor monologuri lungi. De obicei, Trump, care este impacient, ascultă cu atenție, discută cu Putin despre restabilirea relațiilor ruso-americane și cooperarea economică.

În timp ce liderul de la Kremlin enumeră pretențiile și cerințele sale cheie, dintre care cea mai importantă este recunoașterea internațională a controlului rus asupra teritoriilor capturate în Ucraina.

Summit Trump-Putin

Vineri expiră ultimatumul de zece zile pe care președintele american l-a dat omologului rus pentru a declara un armistițiu în Ucraina. În cazul unui răspuns negativ, Washingtonul va impune sancțiuni pentru a împiedica țări terțe să facă comerț cu Rusia.

Întrebat dacă ultimatumul continuă să fie valabil, Trump a răspuns: „Va depinde de el, vom vedea ce are de spus. Dar va depinde de el. Sunt foarte dezamăgit”.

Atât la Moscova, cât și la Washington există interes pentru o întâlnirea bilaterală dintre cei doi șefi de stat, dar încă nu sunt puse la punct detaliile. Singurul lucru care pare aproape stabilit este că summitul va avea loc săptămâna viitoare.

Președintele Vladimir Putin a asigurat joi la televiziune că interesul de a se reuni în curând provine din ambele părți. Ambii lideri au spus că momentul este potrivit pentru un astfel de summit.

Întâlnirea dintre cei doi lider ar putea avea loc într-una dintre țările arabe, a declarat o sursă pentru TASS.

Liderul de la Kremlin nu s-a întâlnit cu un omolog american de la summitului cu președintele Joe Biden din iunie 2021, la Geneva, iar ultima dată s-a văzut față în față cu Donald Trump în iunie 2019, la Helsinki, în timpul primului mandat de președinte al republicanului.