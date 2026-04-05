Culisele operațiunii „istorice” a SUA în spatele liniilor inamice: Cum a păcălit CIA Teheranul pentru a recupera ultimul pilot american din Iran

SUA au marcat duminică un succes militar după ce al doilea membru al forțelor aeriene americane care s-a catapultat din avionul F-15E doborât deasupra Iranului a fost extras „teafăr și nevătămat” dintr-o zonă muntoasă, la capatul unei misiuni despre care Donald Trump a spus că este „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria Statelor Unite”. Reușita forțelor speciale care l-au recuperat pe ofițerul american, un colonel, nu ar fi fost posibilă fără ajutorul CIA, care a orchestrat o campanie de dezinformare în Iran.

Al doilea pilot american căutat de vineri, după doborârea avionului F-15E deasupra Iranului, a fost salvat în cadrul unei operațiuni militare și este „teafăr și nevătămat”, a anunțat duminică președintele Donald Trump.

Avionul, un multirol F-15E, s-a prăbușit în sud-vestul Iranului, iar cei doi membri ai echipajului s-au catapultat în timpul zborului, potrivit AFP.

Iranienii au promis o recompensă pentru capturarea celui de-al doilea militar, primul fiind evacuat la scurt timp după prăbușire, în cadrul unei operațiuni a forțelor speciale americane.

„În ultimele ore, armata americană a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria Statelor Unite, pentru a veni în ajutorul unuia dintre incredibilii noștri ofițeri de echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat, și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum TEAFĂR ȘI NEVĂTĂMAT!”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

El a precizat că militarul a fost rănit, dar „va fi bine” și că operațiunea de salvare a mobilizat „zeci de aparate”.

Agenția de presă iraniană Tasnim a relatat că GărzileRevoluționare Iraniene au anunțat că un aparat american care participa la operațiunile de căutare a fost „distrus”, fără a oferi mai multe detalii. Washingtonul nu a reacționat pentru moment la această informație.

De la începutul războiului, niciun soldat american nu a fost ucis sau capturat pe teritoriul iranian, dar 13 au murit în Kuweit, Arabia Saudită și Irak.

Cum a început misiunea de salvare după prăbușirea avionului

Conform unor surse citate de Axios, cei doi membri ai echipajului au reușit să ia legătura cu comandamentul prin intermediul sistemelor de comunicații, după ce s-au catapultat vineri.

Primul militar a fost salvat la câteva ore după ce avionul a fost doborât. În timpul acelei operațiuni de salvare, Iranul a lovit un elicopter american Blackhawk, rănind membri ai echipajului, dar acesta a reușit să-și continue zborul.

A fost nevoie de mai mult de o zi pentru a-l localiza și salva pe ofițerul responsabil cu sistemele de armament.

Un înalt oficial al administrației a declarat pentru Axios că, înainte de a-l localiza pe ofițerul care se afla în spatele liniilor inamice, CIA a lansat o campanie de dezinformare, răspândind în Iran zvonul că forțele americane îl găsiseră deja și încercau să-l evacueze pe cale terestră.

Între timp, CIA a folosit „capacități unice” pentru a-l căuta. „A fost ca și cum am fi căutat acul în carul cu fân, dar în acest caz era vorba de un suflet american curajos ascuns într-o crevasă montană, invizibil pentru toți, cu excepția CIA”, a spus oficialul pentru publicația americană.

Potrivit oficialului, CIA a comunicat locația sa exactă Pentagonului, armatei americane și Casei Albe, iar Trump a ordonat imediat o misiune de salvare.

Trump a afirmat că ambii membri ai echipajului au fost salvați fără ca vreun american să-și piardă viața demonstrează că SUA dețin într-adevăr „o dominație și o superioritate aeriană copleșitoare”.

Armata americană, laudată pentru operațiune

Operațiunea americană de salvare a militarilor care se aflau pe teritoriul Iranului ar fi început imediat ce Forțele Aeriene ar fi confirmat pierderea unui avion, ceea ce ar fi necesitat o operațiune comună de amploare între mai multe ramuri ale armatei și partenerii acesteia, a declarat pentru CNN Mick Ryan, cercetător principal în studii militare la Institutul Lowy și general-maior în rezervă al Armatei Australiene.

„Forțele Aeriene ale SUA, Forțele Speciale ale Armatei SUA și o serie de alte organizații s-ar fi reunit, ar fi elaborat planuri de urgență și ar fi venit cu o serie de opțiuni diferite pentru a salva ambii membri ai echipajului”, a adăugat Ryan.

„Nimeni în lume nu ar fi putut realiza acest lucru așa cum a făcut-o armata americană”, a susținut generalul australian în rezervă.

Operațiunea s-a confruntat cu riscurile inerente zborului deasupra teritoriului iranian, așa că forțele americane ar fi examinat mediul de apărare aeriană al Iranului atunci când au planificat salvarea, a spus Ryan. Dar aveau un avantaj: după mai mult de o lună de război, capacitatea de apărare a Iranului a fost grav epuizată.

„Au fost peste 10.000 de misiuni până acum, cu pierderea unui singur avion de vânătoare. Așadar, cred că, în general, Forțele Aeriene ale SUA au avut destul de mult succes în (suprimarea apărării aeriene iraniene).”, a adăugat el.

Prăbușirea avioanelor F-15 și A-10 ale Forțelor Aeriene ale SUA, în incidente separate, ridică la șapte numărul cunoscut al aeronavelor cu echipaj uman distruse în războiul cu Iranul, conform CNN.

Tehnologia, atuul în operațiunea de salvare

Misiunea de salvare nu a fost ușoară și o serie de lucruri ar fi putut merge prost în timpul operațiunii din spatele liniilor inamice, a declarat pentru CNN colonelul în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA, Cedric Leighton, subliniind complexitatea acesteia.

Colonelul în retragere Cedric Leighton a declarat că zona izolată este plină de praf și impurități care pot afecta grav motoarele și mecanismele de aterizare ale unei aeronave. Terenul este „destul de accidentat”, a adăugat el.

„Există, de asemenea, posibilitatea ca lucrurile să nu decurgă conform planului. S-ar putea ca cineva să o ia pe un drum greșit într-un sat și, dintr-o dată, să se trezească față în față cu un polițist. Acestea sunt genul de lucruri, mici sau mari, care pot merge prost. Iar când merg prost, pot însemna un dezastru pentru o misiune”, a afirmat el.

Colonelul în rezervă a spus că o astfel de misiune de salvare necesită adesea o rutină foarte bine coordonată, în care „fiecare detaliu trebuie să funcționeze înainte ca totul să se poată pune cap la cap”.

Tehnologia capabilă să-l localizeze pe pilotul dispărut a contribuit, de asemenea, la succesul unei misiuni care ar fi fost greu de realizat cu câteva decenii în urmă, a subliniat el.