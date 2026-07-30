Dominic Fritz denunță „culmea absurdului” în poziția PSD pe legea ANI. „Un joc extrem de cinic care astăzi a trecut o linie roșie”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „toată această agitație” pe care susține el că a creat-o PSD pe tema legii ANI, respinsă între timp de Senat, a fost ca să îl vizeze pe el, „un joc extrem de cinic, care astăzi a trecut o linie roșie a democrației și a statului de drept”.

Legea ANI, un jalon de 770 de milioane de euro în PNRR, a fost respinsă astăzi de Senat din cauza nemulțumirilor PNL și USR față de două amendamente depuse de PSD.

Unul se referea la eliminarea obligației de a include sumele cash în declarația de avere a demnitarilor, iar celălalt stabilea că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, cu confirmarea unei decizii definitive, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul.

Dominic Fritz, care a fost declarat în conflict de interese prin decizia definitivă a Înaltei Curți, a spus că amendamentul l-a vizat pe el. PSD, în schimb, susține că în această situație nu se află numai primarul Timișoarei, ci „mii de aleși locali”.

Fritz susține că amendamentul „e vădit neconstituțional”

Liderul USR a fost întrebat, joi seară, la Digi24, despre evenimentele de la Senat și dacă, așa cum a acuzat liderul senatorilor PSD, PNL și USR s-au opus legii „ca să îl salveze pe Dominic Fritz”.

„Toată această agitație este ca să îl «target-eze» (vizeze, n.r.) pe Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei. Uitați, e foarte simplu de înțeles pentru orice cetățean, până acum PSD a spus că trebuie să îmi înceteze mandatul, că așa scrie în lege, acum spun fix opusul, că legea actuală pe care o avem nu include această sancțiune și vor să schimbe”, a răspuns Dominic Fritz.

El susține că amendamentul presupunea o aplicare retroactivă momentului în care ar fi intrat legea în vigoare și, prin urmare, „e vădit neconstituțional”.

„De aceea, e într-un fel o capcană perfectă în mintea lor, pentru că așa pot să spună, «decideți voi între Fritz și 700 de milioane de euro», doar că evident că nu funcționează Constituția așa. Putem să salvăm și peste 700 de milioane de euro, și, în același timp, să respectăm și Constituția”, a continuat primarul Timișoarei.

Care este „culmea absurdului” în opinia liderului USR

Dominic Fritz susține că el n-ar mai fi fost în conflict de interese, la momentul faptelor din 2020 pe care le-a reclamat ANI, din perspectiva noii legi.

„Știți ce este culmea absurdului? Dacă ne-am lua după această lege nouă și, să zicem, s-ar rejudeca cazul meu, nici n-aș mai fi în conflict de interese (…). PSD vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche, constatarea sancțiunii să se facă pe legea nouă, adică să aleagă fix ce doresc ei din ce vor ei (…). Nu există în niciun stat de drept posibilitatea ca acum o majoritate în Parlament să își aleagă ex post o nouă sancțiune”, a spus președintele USR.

Întrebat dacă dacă există vreo garanție că PSD nu va depune iarăși aceleași amendamente atunci când PNL și USR vor veni cu un nou proiect, Fritz a răspuns: „Nu există o garanție. Garanția este Constituția. Ar fi și filtrul promulgării președintelui, filtrul CCR. N-are cum să treacă prin aceste filtre”.

„Nu trebuie să fii, nu știu, avocat specializat în drept constituțional ca să vezi asta. Tocmai de aceea, acest joc este efectiv un joc ca noi doi astăzi să vorbim despre mine, despre Fritz în conflict de interese, în loc să vorbim despre problemele României și despre soluțiile pe care le avem”, a mai declarat Dominic Fritz.