Cum a ajuns omul numit la vârful Fondului care gestionează falimentele RCA să-l împrumute, fără dobândă, pe vicepremierul Cătălin Predoiu și ce spune liderul PNL

Noul șef al Fondului de Garantare a Asiguraților este Vasile Alecsandru Strat, decan în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a numit recent pe președintele Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), instituție care gestionează marile falimente din RCA (precum City Insurance și Euroins). Este Vasile Alecsandru Strat, decan la ASE.

Vasile Alecsandru Strat l-a împrumutat pe vicepremierul Cătălin Predoiu cu aproape 40.000 de euro în 2024 pentru a-și plăti către PNL contribuția la campania electorală. „Mi-a fost prezentat de colegul Tănase Stamule, nu am alte relații cu dânsul”, susține într-o declarație pentru HotNews.ro Cătălin Predoiu.

Stamule este membru PNL, a făcut parte din aparatul guvernamental și este profesor la ASE.

Vasile Alecsandru Strat, decanul Bucharest Business School (BBS), facultatea de afaceri dedicată programelor de tip MBA din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE), a confirmat pentru HotNews că a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) în data de 23 ianuarie 2026, pentru un mandat de 5 ani.

Vasile Alecsandru Strat, decanul Bucharest Business School din ASE / Sursa foto: Arhiva personală

Numirea lui Vasile Alecsandru Strat nu a fost anunțată public de ASF, schimbarea apărând însă pe site-ul Fondului de Garantare a Asiguraților. CV-ul noului președinte poate fi consultat pe site-ul ASE.

Predoiu s-a împrumutat pentru a cotiza la PNL

Numele lui Vasile Alecsandru Strat apare în cea mai recentă declarație de avere, semnată la sfârșitul anului 2024, a vicepremierului PNL Cătălin Predoiu.

Liberalul menționează că s-a împrumutat cu 198.000 de lei de la Vasile Alecsandru Strat, sumă care era scadentă în 2025.

Aceeași sumă a fost trecută de Predoiu ca și contribuție către PNL Prahova pentru campania electorală parlamentară.

Cătălin Predoiu a fost ales ca senator al PNL Prahova la alegerile parlamentare din 2024.

Predoiu a explicat împrumutul

Contactat de HotNews.ro vicepremierul PNL Cătălin Predoiu a precizat cum a ajuns să ia acest împrumut.

„Am contractat împrumutul pentru a onora angajamentul stabilit de partid pentru fiecare candidat, respectiv de a contribui cu o anumită suma, legal, la campania electorală. Am returnat împrumutul imediat ce suma mi-a fost restituită de către PNL. Împrumutatorul mi-a fost prezentat de colegul Tănase Stamule, nu am alte relații cu dansul, nu am relaționat după acordarea împrumutului și nici după restituirea împrumutului”, a declarat pentru HotNews.ro Cătălin Predoiu.

Tănase Stamule, decan al Facultății de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine din ASE, a ocupat în 2019 funcția de consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului PNL de la acea vreme Ludovic Orban și este implicat în continuare în comunicarea publică a acestui partid.

„Din câte îmi amintesc”, a mai precizat Cătălin Predoiu, „împrumutul a fost fără dobândă, dar pot verifica in contract si evidentele bancare, împrumutul a fost acordat și s-a restituit prin virament bancar și a fost declarat oficial prin declarația de avere și interese, conform legii”.

Vicepremierul se declară „complet străin” de numirea de la FGA

HotNews.ro l-a mai întrebat pe vicepremierul PNL în ce măsură este posibil ca aceste împrumuturi și relații politice să fi contat în numirea lui Strat ca președinte CA în FGA.

„Nu cunosc subiectul numirilor în CA al FGA, nu am legătură cu acest subiect, nu am discutat cu nicio persoană acest subiect, nici cu împrumutatorul, nici cu alte persoane, nici din punct de vedere politic si nici din punct de vedere administrativ, sunt complet străin de acest subiect.” a răspuns vicepremierul PNL.

Decanul din ASE, despre împrumutul către Predoiu: „Nu a avut dobândă”

Contactat de HotNews, Vasile Alecsandru Strat a explicat cum l-a cunoscut pe Cătălin Predoiu și cum a ajuns să-l împrumute cu bani.

„L-am întâlnit (pe Cătălin Predoiu – n.r.) acum aproape zece ani (prin 2017) în contextul unui eveniment din sfera politică, dar nu cred ca el își va aminti pentru că întâlnește probabil foarte mulți oameni. Am ajuns să îl împrumut în urma unei discuții avute cu colegul meu Tănase Stamule”, a precizat Strat.

HotNews l-a întrebat pe decanul din ASE dacă a cerut dobândă la suma împrumutată, ce câștig a avut și când și-a primit înapoi banii.

„Banii au fost restituiți după câteva luni de zile (feb-martie 2025, dacă-mi amintesc corect) și împrumutul nu a avut dobândă”, a spus Vasile Strat.

„Toate conexiunile pe care le am au efecte în diferite grade”

HotNews i-a semnalat decanului din ASE că, în cea mai recentă declarație de avere a sa, din iunie 2024, menționează că în anul 2023 l-a împrumutat cu 500.000 de lei pe Tănase Stamule.

Considerați că aceste conexiuni politice v-au facilitat numirea în funcția de președinte CA la FGA? a întrebat HotNews.ro.

„Din cate știu eu Tănase Stamule este membru PNL. Nu aș putea să confirm sau să infirm ipoteza ta, deși sunt adeptul logicii cauza-efect. Toate conexiunile pe care le am au efecte în diferite grade asupra lucrurilor din viața mea privată și profesională”, a răspuns decanul Vasile Alecsandru Strat.

Potrivit declarației de avere, Vasile Strat are mai multe depozite de sute de mii de lei deschise în anul 2023, iar veniturile cumulate pe tot anul 2023 au depășit 635.000 de lei.

Ce planuri are decanul din ASE la FGA

Vasile Strat a precizat, la solicitarea HotNews, câteva dintre activitățile pe care le vizează ca președinte al Consiliului de Administrație al FGA:

„Elemente importante ale activității vor fi printre altele: urmărirea întăriri cooperării internaționale a FGA cu organisme europene similare pentru operaționalizarea sistemelor de plată între schemele de garantare, monitorizarea continuă a activității de recuperare a creanțelor și a altor drepturi patrimoniale ale Fondului de garantare a asiguraților și finalizarea reorganizării conform solicitărilor legale”, a mai spus Strat.