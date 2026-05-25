Cum a ajuns Putin să arunce în luptă împotriva Ucrainei racheta cu capacitate nucleară Oreșnik. „Sunt cu adevărat nebuni”

Rusia a folosit racheta hipersonică pentru a treia oară, sâmbătă noapte, împotriva Ucrainei, scrie AFP. Arma a fost lansată în urma eșecurilor suferite de Rusia pe câmpul de luptă, inclusiv a atacului lansat săptămâna trecută de Ucraina asupra Moscovei.

Atacul masiv al Rusiei din noaptea de sâmbătă spre duminică, care a folosit o rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreșnik, „este o tactică politică de intimidare și o politică riscantă care se apropie de pragul unui conflict nuclear”, a avertizat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu lovituri deliberate asupra centrelor orașelor. Acestea sunt acte de terorism abominabile menite să ucidă cât mai mulți civili posibil”, a scris Kallas pe X.

Președintele Ucrainei a fost mai direct. „Sunt cu adevărat nebuni”, a declarat Volodimir Zelenski pe Telegram.

Rusia a lovit Ucraina de trei ori cu Oreșnik, o rachetă de ultimă generație concepută pentru a transporta focoase nucleare, o armă a cărei putere a fost lăudată repetat de președintele Vladimir Putin.

Această rachetă a fost utilizată la sfârșitul anului 2024, la începutul anului 2026 și sâmbătă.

Prima utilizare, în 2024

Existența acestei rachete, capabile să zboare cu viteză hipersonică, a fost dezvăluită pe 21 noiembrie 2024, când a lovit o uzină militară din orașul Dnipro, în centrul Ucrainei.

Acel atac a fost prezentat de Moscova ca un răspuns la loviturile ucrainene lansate la acea vreme împotriva Rusiei cu rachete americane și britanice ATACMS și Storm Shadow.

De atunci, Moscova a anunțat începerea producției în serie. Iar Belarus, țară aliată a Rusiei situată la porțile UE, a indicat că a desfășurat racheta pe teritoriul său la jumătatea lunii decembrie 2025.

„Oreșnik poate amenința aproape întreaga Europă”

Potrivit datelor oferite de Moscova, Oreșnik este o rachetă balistică „cu rază de acțiune medie”, care poate atinge ținte situate între 3.000 și 5.500 km.

Oreșnik nu se încadrează, așadar, în categoria rachetelor intercontinentale (cu o rază de acțiune de peste 5.500 km).

Și totuși, dacă ar fi lansată din Extremul Orient rus, ea ar putea, teoretic, să atingă ținte de pe coasta de vest a Statelor Unite.

„Racheta Oreșnik poate (de asemenea) amenința aproape întreaga Europă”, potrivit lui Pavel Podvig, cercetător la Institutul Națiunilor Unite pentru Cercetare în domeniul Dezarmării (UNIDIR).

Până în 2019, Rusia și Statele Unite nu puteau pune în funcțiune astfel de rachete, fiind constrânse de Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), semnat în 1987 în timpul Războiului Rece.

Însă în 2019, președintele american Donald Trump a retras Washingtonul din acest acord, acuzând Moscova că îl încalcă, ceea ce a deschis calea către o nouă cursă a înarmărilor.

3 kilometri pe secundă

La sfârșitul anului 2024, în cadrul unei reuniuni televizate cu oficiali militari, Vladimir Putin a asigurat că Moscova dispune de o rezervă de astfel de rachete „gata de utilizare”.

Oreșnik „se bazează pe modelul rusesc de rachetă balistică intercontinentală RS-26 Roubej”, derivată la rândul său din „RS-24 Iars”, potrivit Pentagonului.

Programul de înarmare al RS-26 Roubej, al cărui prim test reușit datează din 2012, a fost înghețat în 2018, potrivit agenției de stat ruse TASS.

Acesta a suferit din cauza lipsei de resurse necesare pentru a derula „simultan” acest proiect cu dezvoltarea sistemelor hipersonice de nouă generație Avangard, care ar trebui să poată atinge o țintă aproape oriunde în lume.

Potrivit lui Vladimir Putin, racheta Oreșnik poate atinge viteza de Mach 10, „adică 2,5-3 kilometri pe secundă” (aproximativ 12.350 km/h), iar „temperatura elementelor de impact ajunge la 4.000 °C”, adică „aproape la fel de mult, potrivit lui, ca la suprafața Soarelui”.

Conform serviciilor de informații militare ucrainene (GUR), viteza atinsă de rachetă la sfârșitul lunii noiembrie 2024 „în partea finală a traiectoriei” a fost „mai mare de Mach 11” (aproximativ 13.600 km/h).

Mai multe ogive

Oreșnik ar fi, de asemenea, echipată cu ogive multiple, fiecare urmând o traiectorie independentă la intrarea în atmosferă, ceea ce ar spori și mai mult dificultatea interceptării, a afirmat Putin.

Potrivit analistului militar polonez Marcin Andrzej Piotrowski, ogivele rachetei Oreșnik „pătrund în atmosferă și își ating țintele la viteze hipersonice”.

Un clip al lansării rusești din 21 noiembrie 2024, difuzat pe rețelele sociale, arăta șase flashuri puternice succesive în momentul atacului, semn, potrivit oficialilor ucraineni, că racheta „era echipată cu șase ogive”.

Jurnaliștii AFP prezenți la Dnipro, în estul Ucrainei, după utilizarea primei rachete, au constatat pagube foarte limitate, în timp ce locuitorii au relatat în acea noapte un „zgomot infernal” și lumini puternice.

Potrivit experților militari, această primă lansare ar fi putut să nu conțină încărcătură explozivă și ar fi fost efectuată de Moscova ca o demonstrație cu scop politic.

Relatări de duminica aceasta, din Bila Țerkva, un oraș situat la aproximativ 80 de kilometri sud de Kiev, au sugerat că localnicii au observat cum racheta a lovit zona. Forțele aeriene ucrainene au confirmat utilizarea rachetei în cadrul atacului.

Deși pagubele au fost limitate, pentru ucraineni, utilizarea repetată a rachetei reprezintă o normalizare a unei arme apocaliptice din arsenalul nuclear al Rusiei, scrie New York Times.

Instrument politic

Racheta, au spus analiștii, este folosită mai degrabă ca instrument politic decât ca o armă eficientă.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, ea a fost lansată în urma eșecurilor suferite de Rusia pe câmpul de luptă, inclusiv a atacului lansat săptămâna trecută de Ucraina asupra Moscovei.

Negocierile de pace inițiate de americani nu au adus deocamdată rezultate concrete, iar Washingtonul a semnalat că vrea să se retragă din rolul de mediator.

Kremlinul a spus în mod repetat că dorește întreaga regiune Donbas și ca Ucraina să recunoască controlul Rusiei asupra regiunilor ocupate, condiții pe care Kievul le respinge.

Între timp, avansul Moscovei pe câmpul de luptă a încetinit, iar dronele ucrainene au început să ucidă tot mai mulți ruși.

Un studiu al Institutului Internațional de Studii Strategice, un think-tank de la Londra, a anticipat că, pentru a continua războiul cu Ucraina, Kremlinul va fi nevoit să recurgă la măsuri nepopulare, printre care o nouă mobilizare parțială, închiderea frontierelor, suspendarea ultimelor libertăți civile post-sovietice și trecerea la o economie dirijată de tip sovietic.

În caz contrar, a observat autorul studiului, Kremlinul va fi nevoit să își reducă obiectivele de război.